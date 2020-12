Espagne - Luis Enrique veut remporter des titres en 2021

Le sélectionneur espagnol est très optimiste pour la suite. En 2021, il a l'ambition de remporter des titres avec la Roja, en pleine progression.

Pour l' , l'année 2020 a été celle de la reconstruction. Désormais, 2021 devra être celle de la confirmation. De retour à la tête de la sélection espagnole depuis plus d’un an, Luis Enrique n'a pas hésité à lancer de nombreux jeunes et se veut particulièrement ambitieux à l'approche de l'Euro, pressé de retrouver le goût des trophées.

Dans une vidéo publiée par la RFEF, la Fédération espagnole de football, l'ancien entraîneur du n'a pas caché son optimisme. Selon lui, l'Espagne a les qualités pour viser quelque chose de grand durant les prochains mois. "Notre objectif est d'être prêt à remporter à nouveau des titres. Pour cela, il faut être courageux, audacieux et tout faire dès le début. Nous allons essayer", a-t-il déclaré au sujet de l'Euro, qui doit normalement se tenir du 11 juin au 11 juillet après avoir été reporté d'une année.

"S’il nous manque quelqu’un, on trouvera des solutions"

Pour rappel, la Roja doit faire oublier les échecs de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2016. Deux fois éliminée au stade des huitièmes de finale dans ces compétitions, la formation ibérique se donne les moyens de retrouver sa gloire d'antan. Et son bon parcours en Ligue des Nations a rassuré les observateurs.

Qualifiée pour le Final Four de la compétition européenne, l'Espagne s'était notamment démarquée par un large succès (6-0) face à l' . Pour le plus grand bonheur de son sélectionneur. "Les sentiments que l'équipe m’ont laissés au cours de ces trois mois intenses étaient très bons. Le dernier résultat contre l'Allemagne me permet de confirmer les diagnostics, mais aussi de réaffirmer la mentalité des joueurs", a ainsi confié Luis Enrique sur le sujet, fier de la réponse apportée par son groupe.

Avant d'affronter l' dans le dernier carré de la Ligue des Nations, aucune équipe type se dessine. Pas un problème pour le technicien. "Nous ne dépendons d’aucun joueurs. S’il nous manque quelqu’un, on trouvera des solutions", a enfin prévenu Luis Enrique. Vers un retour au premier plan de la Roja en 2021 ?