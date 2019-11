Espagne, Luis Enrique revient sur l'imbroglio avec Roberto Moreno

Luis Enrique est revenu sur l'imbroglio qui a vu son intérimaire Robert Moreno être débarqué à sa demande en sélection espagnole.

« C'est un jour spécial pour moi et ma famille. Je suis de retour à la maison pour terminer le travail que j'ai commencé. L'objectif est d'être un des favoris à l'Euro. J'ai hâte de voir les joueurs. Je ne vais pas changer beaucoup de choses », a d'abord lancé l'actuel sélectionneur espagnol, de retour après 9 mois au chevet de sa fille, décédée d'un cancer.

À son retour, il a décidé de se passer de son intérimaire Roberto Moreno, qui a été limogé. Une situation qui a fait grand bruit en et que Luis Enrique a enfin commentée :

« Je suis contraint de donner plus d'explications que je ne le voudrais parce qu'il y a eu une polémique. Le 12 septembre, lors d'une réunion de 20 minutes chez moi, je lui ai dit que je me sentais bien et que je voulais entraîner de nouveau. Lui, il m'a dit qu'il voulait faire l'Euro à la tête de l'équipe avant de redevenir mon adjoint l'été prochain. Être aussi ambitieux, vu la situation, est déloyal selon moi. Et j'ai donc décidé de me passer de lui. », a tancé l'ancien boss du Barça dans des propos relayés par L'Equipe, ajoutant :

« La vie te permet de voir qui est ton ami ou pas, en qui tu peux avoir confiance ou pas. Moi, j'ai pris des décisions par rapport à mes valeurs. Sur l'aspect professionnel, je n'ai rien à dire à l'encontre de Robert Moreno. Je pensais n'avoir rien à dire non plus sur la personne qu'il est, mais... ».