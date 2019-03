Espagne, Luis Enrique : "Il n'y a pas de place pour l'expérimentation"

Le sélectionneur de la Roja ne compte pas tester de nouvelles choses lors des deux matches de qualification pour l'Euro 2020.

Luis Enrique aborde les choses sérieuses à la tête de l' . Après avoir eu le temps de faire des tests et de mettre une équipe en place lors de la Ligue des Nations, l'ancien entraîneur du , arrivé après la 2018 décevante de la Roja, n'a plus le temps de faire des expériences et doit gagner des matches afin de qualifier son équipe pour l' . En conférence de presse d'avant match, il a confirmé que l'heure n'était plus aux expérimentations.

"Je voudrais avoir un onze et certains joueurs fixes. Ce sera un long processus. Nous sommes confrontés à deux matches officiels et il n'y a pas de place pour des tests ou des expériences. J'aurais aimé avoir déjà 23 joueurs définis et un onze de départ défini. Nous sortons de trois phases finales où l'équipe n'a pas atteint ce qu'elle cherchait. Nous allons continuer à tester, mais nous devons gagner", a confessé Luis Enrique.

"De Gea ? Le temps nous dira si je me suis trompé"

"Il reste très peu de champions du monde et maintenant nous en cherchons d'autres. Gagner des titres est très difficile. Je suis content de ce que j'ai vu dans l'équipe. L' ne nous a clairement battu que sur ses trois contre attaque lors de notre rencontre. Les résultats sont ce qu'ils sont. Nous devons nous améliorer. Depuis le premier rassemblement, j'ai vu la faim et l'ambition", a ajouté le sélectionneur de la Roja.

Luis Enrique ne veut pas que son équipe soit comparée avec celle de ses prédécesseurs : "Tout le monde a une opinion. En comparant avec une équipe qui a remporté deux coupes d'Europe et une coupe du monde, avec celle-ci, nous avons perdu. Avec le courant actuel et les rivaux, nous sommes toujours au même endroit. Nous commençons la phase de qualification et j'aimerais voir le stade plein car nous allons avoir besoin du soutien des supporters. J'aimerais trouver cette chimie".

Le sélectionneur de la Roja va continuer de s'appuyer sur David De Gea dans les buts, pourtant pas toujours très serein avec le maillot de la Roja alors qu'il brille avec . Luis Enrique a clairement assumé sa décision devant les médias : "Il n'y a pas de meilleure explication que celle que je décide. Ce sont mes trois gardiens de but et je n’ai pas changé. Le temps nous dira si je me suis trompé, mais ce que je pense est clair".