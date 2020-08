Espagne - Luis Enrique convoque 8 nouveaux, dont Fati et Traoré

Le sélectionneur de l'Espagne a convoqué 24 joueurs pour les matches contre l'Allemagne et l'Ukraine, parmi lesquels figurent de nombreux nouveaux.

Le dernier match de l'équipe nationale espagnole remonte à une victoire 5-0 face à la Roumanie, le 18 novembre dernier, il y a près de 10 mois. À l'époque, l'entraîneur était toujours Robert Moreno. Depuis, ce dernier s'en est allé, le temps a passé, et Luis Enrique est revenu prendre la direction de l'équipe nationale.



Ce jeudi 20 août, et en pleine pandémie, l'Asturien a annoncé la liste des joueurs convoqués pour les matches contre l' (le 3, à ) et contre l' (le 6, à Valdebebas), affrontements qui correspondent aux premiers tours de la Ligue des Nations. Une liste sous le signe du renouveau, puisque ce sont pas moins de huit nouveaux joueurs qui ont été convoqués : Unai Simon ( ), Eric Garcia ( ), Sergio Reguilon ( ), Mikel Merino ( ), Oscar Rodríguez (Leganes), Adama Traoré ( ), Ansu Fati ( ) et Ferran Torres (Manchester City) vont ainsi honorer leur première avec la Roja.

Tous les noms, position par position :

Gardiens de but : David de Gea, Kepa Arrizabalaga et Unai Simón.

Défenseurs : Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gayá, Sergio Reguilón et Eric García.

Milieux de terrain : Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Mikel Merino, Dani Olmo et Óscar Rodríguez.

Attaquants : Rodrigo Moreno, Mikel Oyarzabal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati et Ferran Torres.