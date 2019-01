Espagne - Le programme des quarts de finale de la Coupe du Roi avec notamment un choc Séville-Barcelone

Si l'imbroglio autour de Barcelone-Levante en Coupe du Roi a concentré l'attention ces dernières heures en Espagne, le club catalan a échappé à une éventuelle disqualification pour avoir fait jouer un joueur suspendu lors du huitième de finale aller.

Le tirage au sort des quarts de finale a ainsi eu lieu ce vendredi à 17 heures avec exclusivement des clubs de première division concernés. Ainsi le programme réserve un joli choc entre Séville et Barcelone qui se sont souvent affrontés en coupe ces dernières années.

De son côté, le Real Madrid devra se méfier de Girona, tombeur de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann au tour précédent. Néanmoins les Merengue, qui ont disposé de Leganes, recevront lors du match retour ce qui représente un avantage.

Girona vs Real Madrid

Getafe vs Valence

Seville vs Barcelone

Espanyol vs Betis

