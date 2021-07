Espagne - Koke félicite Unai Simon : "Il a un grand culot"

Le gardien espagnol, auteur d'une grosse erreur contre la Croatie, a cette fois été décisif lors de la séance de tirs aux buts.

Le milieu de terrain espagnol Koke affirme que son coéquipier Unai Simon a de "grosses c***" après que le gardien de but se soit illustré lors de la victoire aux tirs au but contre la Suisse.

Simon a réalisé deux arrêts lors de la séance de tirs au but, stoppant les tentatives de Fabian Schar et Manuel Akanji, avant que le jeune Ruben Vargas ne tire son tir au but au-dessus de la barre, permettant ainsi à l'Espagne de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro 2020.

L'héroïsme du gardien de but intervient quelques jours seulement après que son erreur ait conduit à un but contre son camp malheureux, ce qui lui a valu les éloges de son coéquipier pour sa capacité à rebondir après un désastre.

"Il a de si grosses c***, a déclaré Koke à propos de son coéquipier. Ce qui lui est arrivé contre la Croatie était malheureux, mais ce qu'il a fait ensuite était incroyable, avec une grande tranquillité. J'espère qu'il continuera à ce niveau."

Il a ajouté : "Comment ne pas être fort en surmontant l'adversité ? Cela nous unit davantage et, au final, les choses s'arrangent. De l'extérieur, on peut voir que le groupe est uni et que nous sommes tous à 100 %."

Simon a expliqué son propre point de vue sur la séance de tirs au but, disant qu'il était, du moins au début, frustré d'en être arrivé là. L'Espagne jouait en supériorité numérique depuis la 77e minute, lorsque l'arbitre Michael Oliver a décidé d'expulser le milieu de terrain suisse Remo Freuler pour un tacle trop appuyé.

Mais une fois la séance de tirs au but arrivée, Simon s'est surpassé, menant l'Espagne à un quart de finale contre l'Italie. "C'est un sentiment d'euphorie, mais aussi de colère face à tout le travail effectué par l'équipe pendant les 120 minutes", déclarait après coup le héros du jour.

"Nous n'aurions pas dû en arriver là mais nous avons eu de la chance, la pièce est tombée de notre côté et nous en sommes très heureux. Aujourd'hui, c'est très bien, mais nous devons encore gagner ce championnat européen."