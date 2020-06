Espagne - Iker Casillas retire sa candidature à la présidence de la fédération

L'ancien gardien de la Roja a annoncé qu'il ne briguerait finalement pas la présidence de la fédération espagnole en raison de la situation actuelle.

Alors qu'il s'était porté candidat pour les prochaines élections au sein de la fédération espagnole cet hiver, le récent retraité a fait savoir ce lundi qu'il retirait sa candidature en raison de la situation actuelle liée au coronavirus.

"Je souhaite annoncer que j’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections RFEF récemment convoquées", a-t-il expliqué dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Une décision prise en raison de "la situation sociale, économique et sanitaire exceptionnelle dont souffre notre pays, qui fait que les élections (à la présidence de la fédération) passent au second plan.

"Dans les domaines sportifs et au niveau fédéral, nous devons nous concentrer sur la façon d’aider les joueurs, les clubs, les compétitions, et les élections ne feraient que nous épuiser et nous obliger à concentrer nos efforts sur quelque chose qui n’est pas essentiel aujourd’hui."

Victime d'une crise cardiaque au printemps dernier, le champion du monde 2010 a depuis mis un terme à sa carrière avec le FC Porto. Récemment, il s'est confié sur son départ du Real Madrid en 2015, affirmant : "Je reviendrai". Un présage de la suite pour San Iker ?