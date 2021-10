Espagne - France (1-2) : Didier Deschamps encense le nouveau Karim Benzema

Auteur d’un but somptueux pour relancer la France, Benzema a enfin validé de la plus belle des manières son retour en Bleus.

Il attendait ça depuis presque quinze ans. Incapable de gagner le moindre trophée avec l’équipe de France depuis ses débuts en sélection et privé du Mondial 2018 à cause de l’affaire de la sextape, Karim Benzema a enfin vu l’un de ses rêves se réaliser : gagner un titre avec les Bleus. Son large sourire après le coup de sifflet final contre l’Espagne en disait beaucoup sur la joie du Madrilène.

Il faut dire que cette Ligue des Nations, décrochée dimanche soir à Milan, Karim Benzema n’y a pas été qu’un simple spectateur. Il a joué un rôle fondamental que ce soit contre la Belgique en demies ou l’Espagne en finale.

A chaque fois, l’attaquant du Real Madrid a été la pièce centrale de la révolte française avec deux buts égalisateurs dont un sublime contre la Roja. Cinq mois après son retour chez les Bleus, Benzema a prouvé qu’il avait bien sa place dans le groupe de Deschamps.

"Karim est un joueur essentiel, a souligné le sélectionneur français après la victoire face à l’Espagne (2-1). Il l'a prouvé sur ces deux matchs-là. Il a une qualité évidente, il est dans la lignée de ce qu'il réalise en club. Il a la rage de vaincre et c'est quelque chose de très communicatif. Je suis heureux pour lui, il a besoin de cela, car il ne va sûrement pas jouer quatre ou cinq compétitions derrière. Il a tout fait pour atteindre ce trophée."

Un Benzema plus mature

A 34 ans, Karim Benzema n’a jamais semblé aussi fort et, à la différence de son premier passage avec la sélection, il arrive désormais à conjuguer performances XXL avec le Real et avec les Bleus.

Une différence de taille qui peut lui permettre d’inverser l’image qu’ont les gens de lui depuis la Coupe du Monde 2014 et ses derniers matches en Bleus avant la fameuse histoire judiciaire. D’ailleurs, Deschamps a noté qu’il y avait bien eu une évolution que ce soit dans Karim l’homme et Benzema le joueur.

"Même s'il était déjà à un très, très bon niveau, il s'est amélioré dans plein de domaines, footballistiquement déjà dans sa participation au jeu, a expliqué le sélectionneur. Ce n'est pas le même joueur qu'en 2015, physiquement notamment, il faut voir comme il est affûté. Et humainement, sa situation n'est plus la même, il a gagné en maturité. Il est au top niveau depuis un moment et je suis très content qu'il puisse avoir des moments de joie en équipe de France. Pour l'avenir, c'est quelque chose d’important."​

L’avenir n’est autre que la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Certainement, la dernière compétition internationale pour le natif de Bron et l’occasion de refermer de la meilleure des façons son histoire avec la sélection.