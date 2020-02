Espagne contre Italie, MU tranquille… Découvrez le tirage au sort des huitièmes d’Europa League

Au lendemain du coup de sifflet final des 16es de finale d’Europa League, l’UEFA a effectué ce vendredi le tirage au sort des huitièmes.

Ils sont 16 à vouloir succéder à . Pour le moment, ils sont même 17 avec un 16e de finale retour qu’il reste à disputer entre Francfort et (4-1 à l’aller). Mais bientôt, toutes ces équipes vont devoir batailler pour aller au bout, et elles en savent déjà un peu plus sur leur parcours.

Ce vendredi, l’UEFA a effectué le tirage au sort officiel des huitièmes de finale d’Europa League, avec quelques belles affiches au programme. On retiendra surtout les trois duels italo-espagnols entre l’ et , tombeur de l’ , ou la double-confrontation entre le et l’ .

Des Autrichiens pour

Si l’Inter fait figure de favori, Manchester United aura également son mot à dire. Et le chemin vers les quarts ne semble pas trop compliqué pour les Red Devils, qui affronteront Linz ASK, pensionnaire du championnat d’Autriche.

À noter, également, la confrontation plus qu’intéressante entre deux outsiders : l’ , tombeur d’ , et .

Plus d'équipes

Les affiches des huitièmes de finale :

- Copenhague

Olympiakos - Wolverhampton

-

Wolfsburg -

Inter Milan - Getafe

L'article continue ci-dessous

FC Séville - AS Roma

Francfort ou Salzbourg - Bâle

LASK - Manchester United