Espagne - Bilbao se sépare de son entraîneur Garitano

Le club basque a décidé de se séparer de son entraîneur, malgré la victoire du jour contre Elche. Marcelino pourrait le remplacer.

L'Athletic Club de Bilbao a licencié Gaizka Garitano ce dimanche. L'équipe basque a décidé de renvoyer l'entraîneur, malgré un court succès sur Elche (1-0) au Nuevo San Mamés un peu plus tôt dans l'après-midi.

Garitano quitte le banc de l'Athletic après un total de 89 matches, enregistrant 39 victoires, 21 nuls et 29 défaites, la dernière dans le derby contre la le 31 décembre (0-1). Les Rouge et Blanc ont marqué 116 buts et en ont concédé 94.

Fait remarquable, ils avaient battu Elche quelques heures plus tôt dimanche soir, Iker Muniain ayant marqué le seul but de la rencontre pour permettre à son équipe de se replacer dans la première partie de tableau de la .

COMUNICADO OFICIAL I Relevo en el banquillo del Athletic Club 👇 — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

"L'Athletic Club a décidé de remplacer Gaizka Garitano et son équipe d'entraîneurs à la tête de l'équipe première, qu'il a rejoint le 5 décembre 2018 en provenance du Bilbao Athletic, où il était depuis juillet 2017", peut-on lire dans la déclaration du club.

"L'entraîneur a dirigé l'équipe première pendant 89 matches, avec la qualification pour la finale de la Coupe de la saison dernière qui n'est toujours pas disputée en raison de son report."

Et ils ajoutent à l'attention du désormais ex-coach : "L'Athletic Club tient à vous remercier pour le dévouement, les efforts et l'implication dont vous avez fait preuve depuis que vous avez pris les rênes de l'équipe première dans une situation sportive délicate, en travaillant toujours pour l'entité rouge et blanche. De la même manière, nous voulons vous souhaiter le meilleur pour l'avenir."

L' accueillera le ce mercredi 6 janvier pour un match en retard de championnat, mais n'a pas encore annoncé qui remplacera Garitano. Pour l'instant, Marcelino Garcia Toral commence à ressembler à un possible remplaçant.

L'heureux nommé devra faire face à un calendrier démentiel dans les prochaines semaines, puisqu'après les Blaugrana, il faudra affronter les deux clubs madrilènes. Ce sera tout d'abord l'Atlético - solide leader de - le samedi 9 janvier au Wanda Metropolitano, puis le de Zinédine Zidane, cinq jours plus tard en demi-finale de la Supercoupe d' (qui oppose les deux premiers du dernier championnat et les deux finalistes de la ).