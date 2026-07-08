Espagne - Belgique : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Espagne - Belgique : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Espagne - Belgique sera donné le 10 juillet 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST).

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Les champions d’Europe, au sommet de leur art, défient des Diables Rouges en pleine forme pour un match phare à Los Angeles.

Un classique des poids lourds véritablement captivant occupe le devant de la scène en quarts de finale, alors que l’Espagne, favorite du tournoi, affronte une équipe belge pleine de stars au Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente dirige une « Roja » irréprochable, en quête d’un nouveau record historique, qui s’est frayé un chemin dans le tableau grâce à une arrogance tactique et à une défense de fer qui refuse tout simplement de céder.

Sur leur route se dresse une équipe belge incroyablement dangereuse, qui s’est progressivement muée en une machine à marquer aux multiples facettes au fil du tournoi. Forts d’une impressionnante série de 18 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, les Diables Rouges abordent la Californie du Sud bien décidés à briser le verrou défensif de la Roja et à décrocher une place légendaire parmi les quatre finalistes.

Comment la « Roja » et les « Diables Rouges » en sont arrivés là

L’Espagne a réalisé un parcours sans faute, porté par une défense historique, pour atteindre les quarts de finale. Les hommes de De la Fuente ont d’abord survolé la phase de groupes, puis ont fait preuve d’une grande maturité en éliminant l’Autriche 3-0 en seizièmes et en muselant le Portugal 1-0 en huitièmes, grâce à un but tardif du remplaçant Mikel Merino. Surtout, la Roja reste invaincue et n’a toujours pas encaissé le moindre but : le gardien Unai Simón a porté son invincibilité à 609 minutes, un nouveau record.

Le parcours de la Belgique vers Los Angeles a été marqué par une puissance offensive explosive. Après un début de tournoi laborieux, ponctué de matchs nuls contre l’Égypte et l’Iran, les Diables Rouges ont atomisé la Nouvelle-Zélande 5-1 pour valider leur billet pour les huitièmes. En phase à élimination directe, elle a conservé son élan, s’imposant de justesse 3-2 face au Sénégal après prolongation, avant de livrer une véritable leçon de football en huitièmes de finale et d’écraser les États-Unis, coorganisateurs du tournoi, 4-1 à Seattle, confirmant ainsi son statut de menace redoutable.

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Des blessures au milieu de terrain et des casse-tête de sélection pèsent sur les choix

La préparation tactique de ce quart de finale phare est fortement dictée par un coup dur lié aux blessures dans le camp belge. Le pivot du milieu de terrain Amadou Onana a été officiellement déclaré forfait pour le reste de la Coupe du monde après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur (LCA), ce qui crée une grave vulnérabilité défensive au cœur de son milieu de terrain. Un test de condition physique de dernière minute sera nécessaire pour le défenseur du Sporting Zeno Debast, tandis que Kevin De Bruyne devrait faire son retour au poste de milieu central après avoir été ménagé.

L’Espagne, de son côté, arrive dans un état physique bien plus serein, avec un effectif quasi au complet. Si l’ailier Nico Williams traîne une légère contusion, il devrait être apte à réintégrer le groupe. De la Fuente doit toutefois gérer un « luxueux » casse-tête à droite de la défense : Marcos Llorente, auteur d’une prestation défensive remarquée au tour précédent, presse pour supplanter Pedro Porro.

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Rythme posé contre transitions rapides : un enjeu décisif

Le plan stratégique se concentre sur une bataille fascinante pour la domination du milieu de terrain et la vitesse de projection. L’Espagne mise sur un verrouillage absolu de l’entrejeu et sur la maîtrise de la possession. Rodri, lauréat du Ballon d’Or 2024, fixera le pivot défensif, épaulé par Pedri et Dani Olmo, afin d’étouffer les lignes de passe, de compresser les espaces et d’exploiter avec précision les demi-espaces pour nourrir l’attaquant en grande forme Mikel Oyarzabal, meilleur buteur de l’Espagne avec quatre réalisations dans le tournoi.

La contre-stratégie belge devra s’appuyer sur des transitions rapides et directes pour exploiter la ligne défensive haute des Espagnols. En l’absence d’Onana, Youri Tielemans et Nicolas Raskin devront faire preuve d’une discipline à toute épreuve pour protéger la défense à quatre, dans le but de contourner rapidement le contre-pressing espagnol et d’alimenter De Bruyne. À partir de là, la vitesse fulgurante de Jérémy Doku sur les ailes et le jeu physique de Romelu Lukaku constitueront les principaux atouts de la Belgique pour déstabiliser le dispositif de la Roja.

Des structures bien huilées à l’épreuve

L’Espagne, dont l’arrière-garde est mise à l’épreuve, affronte une attaque belge qui a inscrit 12 buts lors de ses trois dernières sorties et qui frappe de toutes les zones du terrain.

Les Belges, privés de leur sentinelle, devront contenir le jeu fluide des ailes espagnoles. Leur succès reposera avant tout sur la capacité de leur bloc défensif à bloquer les couloirs de centre de Lamine Yamal et Álex Baena.

Composition probable de l'Espagne face à la Belgique

Simón ; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Rodri, Pedri, Olmo ; Yamal, Oyarzabal, Baena

Composition probable de la Belgique face à l'Espagne

Courtois ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper ; Vanaken, Tielemans ; Lukebakio, De Bruyne, Trossard ; De Ketelaere

Faits et chiffres : Espagne - Belgique

Les deux nations se sont affrontées à 22 reprises toutes compétitions confondues. L’Espagne a remporté 12 matchs, la Belgique 5, et 5 rencontres se sont soldées par un match nul.

Elles se sont croisées à deux reprises en Coupe du monde : un quart de finale mexicain de 1986 achevé sur un nul 1-1, suivi d’une qualification belge aux tirs au but, puis une victoire espagnole 2-1 lors de la phase de groupes de 1990.

Leur dernière confrontation remonte à septembre 2016, lors d’un match amical international remporté 2-0 par l’Espagne.

L’équipe de Luis de la Fuente est invaincue dans le tournoi et, comme on le sait, n’a concédé aucun but. Son bilan défensif a été renforcé par le gardien Unai Simón, qui a établi un nouveau record du tournoi en termes de minutes sans encaisser de but.

Sous la houlette de Rudi Garcia, les Diables Rouges alignent 18 matchs sans défaite toutes compétitions confondues et ont dominé les États-Unis 4-1 en huitièmes de finale à Seattle.

Effectif de 26 joueurs de l’Espagne

Gardiens : Unai Simón, David Raya, Joan García

Défenseurs : Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Milieux : Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Alex Baena

Attaquants : Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Effectif de 26 joueurs de la Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Milieux de terrain : Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaquants : Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Actualités des équipes et compositions

L’Espagne est dirigée par Luis de la Fuente. Aucun blessé ni suspendu n’est signalé, et la composition de départ reste à confirmer à l’approche de ce quart de finale.

La Belgique est dirigée par Rudi Garcia. La composition de l’équipe n’est pas encore confirmée à ce stade, mais il convient de noter qu’Amadou Onana a dû quitter le terrain lors de la victoire contre les États-Unis en raison d’un problème au genou. Aucune information officielle n’a été communiquée quant à sa disponibilité. Les informations sur l’équipe seront mises à jour dès que de nouvelles données seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Espagne a remporté quatre victoires et concédé un match nul lors de ses cinq derniers matchs, tous disputés lors de cette Coupe du monde. Son dernier résultat en date est une victoire 1-0 contre le Portugal en huitièmes de finale, scellée par un but de Mikel Merino dans le temps additionnel. Plus tôt dans le tournoi, elle s’est imposée 3-0 face à l’Autriche et 4-0 face à l’Arabie saoudite, tandis qu’une victoire 1-0 contre l’Uruguay et un match nul 0-0 contre le Cap-Vert complètent ce parcours. Les coéquipiers de Pedri ont inscrit huit buts et n’en ont concédé aucun, gardant ainsi leur cage inviolée à chaque sortie dans la compétition.

La Belgique a remporté trois victoires et concédé deux nuls lors de ses cinq dernières sorties, toutes disputées dans cette Coupe du monde. Sa dernière prestation s’est conclue par une victoire 4-1 contre les États-Unis à Seattle, avec des réalisations de De Ketelaere, Vanaken et Lukaku. Auparavant, elle avait battu le Sénégal 3-2 après un retour spectaculaire en seizièmes de finale, puis la Nouvelle-Zélande 5-1. Cette série avait été précédée par des nuls contre l’Iran et l’Égypte lors de la phase de groupes. Les Diables Rouges ont inscrit treize buts et en ont concédé quatre au cours de cette série.

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation officielle, extraite de la base de données fournie, remonte à un match amical de septembre 2016, où l’Espagne s’était imposée 2-0 sur la pelouse belge. Auparavant, la Roja avait dominé les Diables Rouges 5-0 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2009, puis 2-1 à Bruxelles en octobre 2008. Sur les cinq confrontations répertoriées, l’Espagne les a toutes remportées, inscrivant 11 buts et n’en concédant qu’un seul.

Classement

La Belgique a terminé en tête du groupe G lors de cette Coupe du monde. L’Espagne a remporté le groupe H et se qualifie pour les quarts de finale en tant que vainqueur de son groupe dans sa partie du tableau.