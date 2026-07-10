Espagne - Belgique, aperçu de la Coupe du monde 2026 de la FIFA : tout ce qu’il faut savoir

Espagne - Belgique : détails du match

Coupe du monde - Quarts de finale 10 juil. 2026 - 15:00 SoFi Stadium

Espagne - Belgique débutera le 10 juillet 2026 à 19 h 00 GMT et à 15 h 00 EST.

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Les impériaux champions d’Europe face à une Belgique déchaînée dans un choc à Los Angeles

Un véritable classique captivant entre poids lourds occupe le devant de la scène en quarts de finale, alors que l’Espagne, favorite du tournoi, affronte une Belgique riche en stars au Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente dirige une Roja irréprochable, en quête d’histoire, qui s’est frayé un chemin dans le tableau avec une arrogance tactique et une assise défensive de fer qui refuse tout simplement de céder.

Sur sa route se dresse une Belgique incroyablement dangereuse, qui a progressivement évolué en une machine à marquer aux multiples facettes au fil du tournoi. Sur une impressionnante série de 18 matches sans défaite toutes compétitions confondues, la Belgique arrive dans le sud de la Californie avec la ferme intention de briser la barrière structurelle espagnole et de s’offrir une place légendaire dans le dernier carré.

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Comment la Roja et la Belgique sont arrivées là

L’Espagne a réalisé un parcours parfait, historiquement solide sur le plan défensif, pour atteindre les quarts de finale. Les hommes de De la Fuente ont traversé confortablement la phase de groupes avant d’afficher une totale maturité en phase à élimination directe, écrasant l’Autriche 3-0 en seizièmes de finale puis faisant taire le Portugal 1-0 en huitièmes de finale grâce à un but tardif dramatique du remplaçant Mikel Merino. Fait crucial, l’Espagne n’a toujours pas encaissé le moindre but dans ce tournoi, avec un gardien, Unai Simón, qui a établi un nouveau record remarquable de 609 minutes sans être battu.

Le parcours de la Belgique jusqu’à Los Angeles s’est défini par une réponse offensive explosive. Après un début lent marqué par des nuls contre l’Égypte et l’Iran, elle a déclenché un carton 5-1 contre la Nouvelle-Zélande pour sortir du groupe. Elle a conservé cet élan dévastateur en phase à élimination directe, négociant une victoire serrée 3-2 après prolongation contre le Sénégal avant de livrer une véritable masterclass en huitièmes de finale, en démolissant les coorganisateurs du tournoi, les États-Unis, 4-1 à Seattle pour signaler toute l’ampleur de sa menace.

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Les blessures au milieu et les casse-têtes de sélection dictent les choix

La préparation tactique de ce quart de finale de prestige est fortement dictée par un énorme coup dur sur blessure dans le camp belge. Le point d’ancrage du milieu, Amadou Onana, a officiellement été forfait pour le reste de la Coupe du monde après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur, créant une sévère vulnérabilité défensive dans l’entrejeu. Par ailleurs, un test tardif sera nécessaire pour le défenseur du Sporting Zeno Debast, tandis que Kevin De Bruyne est annoncé pour un retour dans l’axe après avoir été géré avec prudence.

L’Espagne aborde ce choc dans une condition physique bien plus stable, avec un groupe quasiment au complet. Si l’ailier Nico Williams gère un petit pépin, il devrait être apte à réintégrer le groupe pour le match. De la Fuente fait face à un enviable casse-tête de sélection au poste d’arrière droit, où Marcos Llorente pousse fortement pour détrôner Pedro Porro après une entrée défensive impressionnante au tour précédent.

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Pièges du tempo tactique contre vitesse de transition pour imposer les termes

Le plan stratégique se concentrera entièrement sur une fascinante bataille pour le contrôle de l’axe et la vitesse verticale. Le plan de l’Espagne repose sur une restriction absolue du milieu et le contrôle de la possession. Le vainqueur du Ballon d’Or 2024 Rodri tiendra le rôle de sentinelle basse, entouré de Pedri et Dani Olmo, avec l’objectif d’étouffer les lignes d’approvisionnement, de comprimer les espaces et d’explorer méticuleusement les demi-espaces pour alimenter Mikel Oyarzabal, attaquant en forme et meilleur buteur espagnol dans le tournoi avec quatre réalisations.

La contre-stratégie belge devra capitaliser au maximum sur des transitions rapides et directes afin d’exploiter la ligne défensive haute de l’Espagne. En l’absence d’Onana, Youri Tielemans et Nicolas Raskin devront faire preuve d’une immense discipline pour protéger la défense à quatre, avec l’objectif de contourner rapidement le contre-pressing espagnol et de servir De Bruyne. À partir de là, la vitesse électrique de Jérémy Doku sur les côtés et l’impact physique de Romelu Lukaku constitueront la principale voie belge pour perturber l’organisation de la Roja.

Des structures bien en place face à leur examen ultime

L’Espagne fait face au test ultime de son record défensif historique contre une attaque belge qui a inscrit 12 buts lors de ses trois derniers matches et marqué librement depuis plusieurs zones du terrain.

La Belgique est confrontée à la tâche intimidante de contenir la largeur fluide de l’Espagne sans son principal récupérateur au milieu. Sa réussite dépendra entièrement de la capacité de son bloc défensif à empêcher Lamine Yamal et Álex Baena d’ouvrir des lignes de centre vers la surface de réparation.

Onze probable de l’Espagne contre la Belgique

Simón ; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Rodri, Pedri, Olmo ; Yamal, Oyarzabal, Baena

Onze probable de la Belgique contre l’Espagne

Courtois ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper ; Vanaken, Tielemans ; Lukebakio, De Bruyne, Trossard ; De Ketelaere

Espagne - Belgique : faits et chiffres

Les deux nations se sont affrontées à 22 reprises toutes compétitions confondues. L’Espagne a remporté 12 matches, la Belgique en a gagné 5, et 5 se sont terminés sur un nul.

Elles se sont affrontées deux fois en Coupe du monde. Le quart de finale de 1986 au Mexique s’est terminé sur un nul 1-1 avant que la Belgique ne se qualifie aux tirs au but. L’Espagne a remporté la confrontation la plus récente en Coupe du monde, 2-1, lors de la phase de groupes en 1990.

Leur dernière confrontation remonte à un match amical international de septembre 2016, remporté 2-0 par l’Espagne.

L’équipe de Luis de la Fuente est invaincue dans le tournoi et, fait marquant, n’a pas encaissé le moindre but. Son record défensif a été renforcé par le gardien Unai Simón, qui a établi un nouveau record du tournoi pour le nombre de minutes sans encaisser.

Entraînée par Rudi Garcia, la Belgique reste sur une impressionnante série de 18 matches sans défaite toutes compétitions confondues. En huitièmes de finale, elle a battu les États-Unis 4-1 à Seattle.

Groupe de 26 joueurs de l’Espagne

Gardiens : Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Défenseurs : Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Milieux : Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Attaquants : Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Groupe de 26 joueurs de la Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Milieux : Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaquants : Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Nouvelles des équipes et effectifs

L’Espagne est entraînée par Luis de la Fuente. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement répertoriée dans le groupe, et aucun onze de départ confirmé n’a été annoncé avant ce quart de finale. D’autres informations sur l’équipe seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

La Belgique est dirigée par Rudi Garcia. Le groupe ne dispose pas non plus, à ce stade, d’une composition confirmée, même s’il convient de noter qu’Amadou Onana a dû sortir pendant la victoire contre les États-Unis avec ce qui semblait être un problème au genou. Aucune mise à jour officielle sur sa disponibilité n’a été fournie. Les informations sur l’équipe seront mises à jour à mesure qu’elles deviendront disponibles.

ESP BEL Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles 24 A. Onana

Forme

L’Espagne a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a fait un nul, tous dans cette Coupe du monde. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre le Portugal en huitièmes de finale, décidée par la finition de Mikel Merino dans le temps additionnel. Plus tôt dans le tournoi, elle a battu l’Autriche 3-0 et l’Arabie saoudite 4-0, tandis qu’un succès 1-0 contre l’Uruguay et un nul 0-0 contre le Cap-Vert complètent cette série. L’Espagne a inscrit huit buts et n’en a encaissé aucun sur ces cinq matches, signant un clean sheet lors de chaque rencontre dans ce tournoi.

La Belgique a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a fait deux nuls, là aussi tous dans cette Coupe du monde. Sa sortie la plus récente a été le succès 4-1 contre les États-Unis à Seattle, avec De Ketelaere, Vanaken et Lukaku parmi les buteurs. Avant cela, elle a battu le Sénégal 3-2 au terme d’une remontée spectaculaire en seizièmes de finale et dominé la Nouvelle-Zélande 5-1. Des nuls contre l’Iran et l’Égypte en phase de groupes avaient précédé cette série. La Belgique a marqué 13 buts lors de ses cinq derniers matches et en a concédé quatre.

Confrontations directes

La confrontation compétitive la plus récente entre ces équipes dans l’ensemble de données fourni remonte à un match amical en septembre 2016, lorsque l’Espagne s’était imposée 2-0 avec la Belgique comme équipe nominalement à domicile. Avant cela, l’Espagne avait battu la Belgique 5-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en 2009, après une victoire 2-1 à Bruxelles en octobre 2008. Sur les cinq matches répertoriés, l’Espagne a remporté les cinq, marquant 11 buts et n’en concédant qu’un.

Classement

La Belgique a terminé en tête du groupe G dans cette Coupe du monde. L’Espagne a remporté le groupe H et aborde le quart de finale en tant que vainqueur de groupe de son côté du tableau.