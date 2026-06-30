Espagne - Autriche : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Le coup d’envoi du match Espagne - Autriche sera donné le 2 juillet 2026 à 15 h 00 (EST) et à 20 h 00 (GMT).

L’Espagne, championne du monde 2010, affrontera l’Autriche en seizièmes de finale de la Coupe du monde

Champions du monde 2010, les Espagnols partent grands favoris pour atteindre les huitièmes de finale face à une sélection autrichienne de retour en Coupe du monde depuis 1998 et déterminée à découvrir pour la première fois les phases à élimination directe de l’ère moderne. Le vainqueur défiera en huitièmes de finale le Portugal ou la Croatie.

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Comment l’Espagne et l’Autriche en sont arrivées là

L’Espagne de Luis de la Fuente a répondu aux attentes en restant invaincue et sans encaisser le moindre but : une victoire 4-0 face à l’Arabie saoudite, un succès 1-0 contre l’Uruguay, puis un nul 0-0 surprenant face au modeste Cap-Vert, rappelant que les coups de théâtre sont monnaie courante dans ce tournoi. Fait marquant : aucun des champions 2006, 2010 et 2014 (Italie, Espagne, Allemagne) n’a encore gagné le moindre match à élimination directe depuis son sacre. La Roja entend bien inverser la tendance.

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L'Autriche met fin à 72 ans d'attente

Le parcours des Autrichiens a été plus chaotique qu’il n’y paraissait. Lors de la dernière journée du groupe J, leur match contre l’Algérie était censé être anecdotique. Il a pourtant offert un nul palpitant (3-3). Sans l’égalisation de la tête de Sasa Kalajdzic à la 94^e minute, l’Autriche aurait été éliminée. Une victoire 3-1 contre la Jordanie et une défaite 2-0 face à l’Argentine lors de leurs autres rencontres illustrent à quel point ce parcours a été contrasté. Elle accède aux huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 1954.

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L’Espagne s’appuie sur l’influence du FC Barcelone, sa cohésion et Yamal

Le temps de jeu de la pépite blaugrana, Lamine Yamal, a été préservé : 19 minutes face au Cap-Vert, 45 minutes ponctuées d’un but contre l’Arabie saoudite, puis 76 minutes face à l’Uruguay. Nico Williams, l’ailier de 23 ans de l’Athletic Bilbao, forfait après s’être blessé contre les Uruguayens, pourrait ainsi laisser sa place à Yamal dès le coup d’envoi. La star du FC Barcelone fait partie des huit joueurs du Barça présents dans la sélection espagnole de 26 joueurs.

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L’Autriche s’appuie sur ses cadres

Tout passe par Marcel Sabitzer, le milieu de Dortmund qui a fêté sa 100e sélection contre l’Argentine. L’ancien meneur de Leipzig est le cœur battant de l’équipe de Ralf Rangnick et il sera épaulé par un autre vétéran, Marko Arnautovic, fort de ses 134 capes.

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Compositions probables

Espagne (4-3-3)

Unai Simón ; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella ; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz ; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Autriche (4-2-3-1)

Patrick Pentz ; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Philipp Mwene ; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager ; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid ; Marko Arnautovic.

Statistiques clés et joueurs à surveiller

Pilier de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal a directement contribué à trois des cinq buts de l’Espagne dans ce tournoi (2 buts, 1 passe décisive) et a participé à 22 buts lors de ses 15 derniers matchs en tant que titulaire.

Lors de cinq des six derniers matchs de l’Autriche, il y a eu plus de buts marqués après la mi-temps qu’avant.

L’Autriche reste sur douze matches de Coupe du monde sans clean sheet, une série qui dure depuis 1982.

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L’effectif de 26 joueurs de l’Espagne

Gardiens : Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelone).

Défenseurs : Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelone), Pau Cubarsi (Barcelone), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Milieux : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelone), Gavi (Barcelone), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético de Madrid).

Attaquants : Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelone), Lamine Yamal (Barcelone), Dani Olmo (Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Sélection autrichienne de 26 joueurs

Gardiens : Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzbourg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň).

Défenseurs : David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Brême), Philipp Lienhart (Fribourg), Phillipp Mwene (Mayence), Stefan Posch (Mayence), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venise).

Milieux de terrain : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Attaquants : Marko Arnautovic (Étoile rouge de Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsbourg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Actualités des équipes et compositions

Luis de la Fuente n’a pas encore officialisé son onze de départ et aucun blessé ni suspendu n’est à signaler pour l’Espagne à l’approche de la rencontre. Des mises à jour seront communiquées à mesure que la composition se précisera, à l’approche du coup d’envoi.

Même situation côté autrichien : Ralf Rangnick n’a pas encore officialisé son onze de départ et aucun problème médical ou disciplinaire n’a été signalé. De nouvelles informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L'Espagne aborde la rencontre avec un bilan de trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 1-0 contre l'Uruguay lors de la phase de poules de la Coupe du monde, le but d'Alex Baena s'étant avéré décisif. Plus tôt dans la phase de poules, l'Espagne s'était montrée particulièrement dominante face à l'Arabie saoudite, s'imposant 4-0. Sur ces cinq matchs, la Roja a marqué neuf buts et en a encaissé deux, conservant deux fois ses cages inviolées et faisant preuve de régularité tant en attaque qu'en défense.

Bilan des confrontations directes

La dernière rencontre remonte à un match amical de novembre 2009, où l’Espagne s’est imposée 5-1 sur la pelouse autrichienne. Auparavant, l’Espagne avait dominé 4-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en septembre 2001, sur son sol. Le seul nul remonte à octobre 2000 (1-1 à Vienne), dans le cadre de la même campagne. Sur ces trois rencontres, l’Espagne totalise deux victoires, un nul et dix buts marqués, contre trois encaissés.

Classement

L’Espagne a terminé en tête du groupe H, tandis que l’Autriche a validé son billet en finissant deuxième du groupe J.