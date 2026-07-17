Espagne - Argentine : présentation de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Espagne - Argentine : détails du match

Coupe du monde - Finale New York/New Jersey Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Espagne - Argentine sera donné le dimanche 19 juillet 2026 à 19 h 00 GMT / 15 h 00 EST / 21 h 00 SAST.

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Les deux géants s’affrontent dans le match phare du New Jersey.

Un choc générationnel de premier plan anime la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, où l’Espagne, championne d’Europe, défie l’Argentine, tenante du titre, à East Rutherford. Sous la houlette de Luis de la Fuente, une « Roja » impérieuse et parfaitement structurée a dominé le tournoi sans jamais être menée au score, une minute durant, jusqu’à la finale. Sa discipline tactique s’est pleinement exprimée lors d’une victoire sereine 2-0 en demi-finale contre la France.

Sur leur route, l’Argentine implacable de Lionel Scaloni, déterminée à devenir la première nation depuis le Brésil en 1962 à remporter deux Coupes du monde consécutives. Contrairement à ses adversaires, l’Albiceleste a dû se battre dans des conditions extrêmes pour en arriver là, réussissant des remontées spectaculaires en fin de match et survivant à des prolongations acharnées. Dernièrement, elle a encore renversé la situation en demi-finale contre l’Angleterre grâce à des buts tardifs d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez, s’imposant ainsi 2-1.

Comment La Roja et l’Albiceleste sont arrivées en finale

Le parcours de l’Espagne repose sur une défense à toute épreuve, avec pas moins de six matchs sans encaisser de but sur sept rencontres et un seul but concédé sur l’ensemble du tournoi (lors de la victoire 2-1 en quarts de finale contre la Belgique). Après avoir survolé la phase de groupes, la Roja a éliminé l’Autriche 3-0 en seizièmes, puis s’est imposée 1-0 face au Portugal en huitièmes, avant de neutraliser Kylian Mbappé et la France en demi-finale pour décrocher son billet.

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Le parcours de l’Argentine a été une véritable démonstration de ténacité. Après une phase de poules parfaite, elle a dû disputer les prolongations contre le Cap-Vert, a été menée de deux buts par l’Égypte à dix minutes de la fin et s’est qualifiée aux tirs au but face à la Suisse. En demi-finale contre l’Angleterre, elle était menée jusqu’à la 85e minute avant que le génie créatif de Lionel Messi ne lui permette d’inscrire un doublé éclair pour assurer sa place dans la finale de dimanche.

Trois duels clés qui pourraient décider de l’issue de la finale

Lamine Yamal contre Lionel Messi (le duel générationnel)

Même s’ils ne se marqueront pas directement, le sort du trophée repose sur leurs épaules. À 39 ans, Messi dispute son dernier match de Coupe du monde et s’est imposé comme le meilleur joueur du tournoi avec huit buts et quatre passes décisives. À l’inverse, Yamal, âgé de 19 ans, incarne l’avenir. Bien que l’adolescent n’ait inscrit qu’un but et délivré une passe décisive cet été, son jeu direct et sa menace sur l’aile droite restent l’atout le plus explosif de l’Espagne.

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Rodri contre Enzo Fernández (le moteur du milieu de terrain)

Ce duel au cœur du milieu de terrain dictera le rythme de la rencontre. Rodri s’est montré au sommet de son art, ancrant le milieu de terrain espagnol, étouffant les contre-attaques adverses et dictant les transitions de possession. Il aura pour mission de marquer de près Enzo Fernández, qui s’est illustré avec l’Argentine en inscrivant deux buts dans ce tournoi. Fernández cherche constamment à exploiter les espaces à l’extérieur de la surface, notamment en se démarquant sur les centres en retrait de Messi, ce qui rend la vision du jeu de Rodri cruciale.

Mikel Oyarzabal contre Cristian Romero et Lisandro Martínez (le duel physique)

Mikel Oyarzabal, auteur de cinq buts et d’une passe décisive, mènera l’attaque de la Roja. Évoluant en centre, il se heurtera à une paire de défenseurs centraux très agressifs et physiques, composée de Cristian Romero et Lisandro Martínez. Le duo argentin ne recule jamais devant un duel, et sa capacité à neutraliser l’attaquant espagnol tout en restant discipliné sera cruciale pour empêcher les ailiers espagnols d’exploiter les demi-espaces.

Compositions probables

Luis de la Fuente dispose d’un groupe au complet et devrait aligner son onze type, avec Aymeric Laporte et Pau Cubarsí en charnière.

Du côté argentin, Lionel Scaloni dispose également de tous ses joueurs. Son principal dilemme tactique concerne l’attaque, où Julián Álvarez, dont le pressing défensif intense est essentiel pour perturber la construction espagnole, devrait conserver sa place de titulaire face à Lautaro Martínez.

Composition probable de l’Espagne face à l’Argentine

Simon ; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Rodri, Ruiz ; Yamal, Olmo, Baena ; Oyarzabal

Composition probable de l’Argentine face à l’Espagne

E. Martínez ; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico ; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister ; Messi, Álvarez

Actualités des équipes et compositions

L’Espagne sera dirigée par Luis de la Fuente pour cette finale. Aucune blessure ni suspension n’a été confirmée, et la composition probable n’a pas encore été dévoilée. De nouvelles informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Son homologue argentin Lionel Scaloni n’a pas non plus officialisé son onze, mais aucun blessé ni suspendu n’est à signaler à ce stade. De nouvelles informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme

L’Espagne a remporté ses cinq matches de cette Coupe du monde sans perdre le moindre point. Son dernier résultat en date est une victoire 2-0 contre la France en demi-finale, le 14 juillet. Plus tôt dans la phase à élimination directe, elle s’est imposée 2-1 face à la Belgique et 1-0 face au Portugal, et a également enregistré une victoire 3-0 contre l’Autriche. Son seul résultat à l’extérieur parmi ces cinq derniers matches est une victoire 1-0 contre l’Uruguay. Au total, la Roja a inscrit sept buts et n’en a concédé qu’un seul, signant plusieurs clean sheets.

L’Argentine a également remporté ses cinq matchs de Coupe du monde. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 après avoir été menée face à l’Angleterre en demi-finale le 15 juillet, grâce à des buts inscrits en fin de match par Enzo Fernández et Lautaro Martínez qui ont permis de renverser la situation. Auparavant, elle avait dominé la Suisse 3-1 puis enchaîné deux succès 3-2 face à l’Égypte et au Cap-Vert. L’équipe de Scaloni a inscrit 12 buts lors de ses cinq dernières sorties et en a concédé cinq, ce qui en fait l’attaque la plus prolifique du tournoi à l’aube de la finale.

Bilan des confrontations directes

La dernière rencontre entre l’Espagne et l’Argentine dans les données disponibles remonte à un match amical disputé le 27 mars 2018, lors duquel l’Espagne s’était imposée 6-1. Auparavant, l’Argentine avait battu l’Espagne 4-1 lors d’un match amical en septembre 2010, tandis que l’Espagne s’était imposée 2-1 lors d’un match amical en novembre 2009. L’Espagne s’était également imposée 2-1 lors d’un match amical en octobre 2006. Sur les quatre confrontations répertoriées, l’Espagne totalise donc trois victoires, contre une seule pour l’Argentine.

Classement

L’Espagne a terminé en tête du groupe H lors de la phase de poules de la Coupe du monde de la FIFA 2026, tandis que l’Argentine a remporté le groupe J avant de se qualifier pour les huitièmes de finale.