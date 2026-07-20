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Paredes EricGetty Images

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Espagne-Argentine : la FIFA ouvre une enquête sur la bagarre générale survenue en fin de match

Espagne
Argentine

La bagarre qui a éclaté à l’issue de la finale de la Coupe du monde n’est pas passée inaperçue. La FIFA a donc saisi son procureur disciplinaire et éthique afin d’enquêter sur d’éventuelles violations du Code disciplinaire, conformément à l’article 36 dudit code.


LES FAITS – L’après-match de la finale Espagne-Argentine a dégénéré en véritable Far West, Leandro Paredes perdant son sang-froid au point de s’en prendre à Eric Garcia, Pedri et Gavi. « De plus amples détails seront communiqués par la Commission disciplinaire de la FIFA une fois le rapport du procureur finalisé », précise un communiqué de l’instance internationale.

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