Espagne - Arabie saoudite : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Espagne - Arabie saoudite sera donné le 21 juin 2026 à 12 h 00 (heure de l’Est) et à 16 h 00 (heure de Greenwich).

Contexte et analyse de la première journée

Dans l’une des plus grandes surprises du tournoi jusqu’ici, l’Espagne n’a pas réussi à dominer le Cap-Vert, pourtant novice dans la compétition, et a dû se contenter d’un match nul 0-0 malgré une domination statistique écrasante. Le gardien cap-verdien Vozinha, 40 ans, a été le héros de la rencontre. De son côté, l’Arabie saoudite a surpris une grande partie du public en obtenant un match nul 1-1 face à l’Uruguay. Avec un point chacun, les quatre représentants du groupe H restent donc à égalité avant la deuxième journée.

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Focus sur les joueurs clés et le sélectionneur espagnol

Sous la houlette de Luis de la Fuente, le jeu espagnol passe avant tout par Rodri, le métronome de Manchester City, qui dicte le rythme et assure la liaison entre les lignes. Le jeune prodige Lamine Yamal et l’ailier prometteur de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, apportent une menace offensive sur les ailes, tandis que le vétéran de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal a contribué à la campagne de qualification avec six buts. Le milieu d’Arsenal Mikel Merino se montre très dangereux sur coups de pied arrêtés, et l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres sera le point de référence de l’équipe.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de l'Arabie saoudite

Le capitaine vétéran Salem Al-Dawsari, héros de la célèbre victoire contre l’Argentine en 2022, reste le pivot de l’équipe grâce à ses qualités techniques sur le côté gauche. Au milieu de terrain, le double lauréat du titre de Joueur asiatique de l’année, Musab Al-Juwayr, 22 ans, tirera les ficelles. Le latéral droit de Lens, Saud Abdulhamid, est le seul Saoudien à évoluer hors de son pays. La sélection est dirigée par le Grec Georgios Donis, engagé jusqu’en 2027 et arrivé à la tête de l’équipe seulement deux mois avant le tournoi.

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Les 26 joueurs de la Roja

Gardiens : Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelone).

Défenseurs : Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelone), Pau Cubarsi (Barcelone), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Milieux : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelone), Gavi (Barcelone), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atlético Madrid).

Attaquants : Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelone), Lamine Yamal (Barcelone), Dani Olmo (Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao) et Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Sélection de 26 joueurs de l'Arabie saoudite

Gardiens : Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Défenseurs : Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, en prêt de la Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Milieux de terrain : Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Attaquants : Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Actualités des équipes et compositions

Luis de la Fuente n’a signalé ni blessé ni suspendu dans le groupe espagnol, et aucune composition probable n’a encore été dévoilée. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

De son côté, Georgios Donis n’a signalé ni blessé ni suspendu pour l’Arabie saoudite, et la composition officielle n’a pas encore été dévoilée. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Espagne a remporté deux victoires, obtenu trois matchs nuls et ne s’est inclinée à aucune reprise lors de ses cinq dernières sorties, même si ces résultats demeurent mitigés. Sa dernière prestation s’est conclue par un 0-0 contre le Cap-Vert en ouverture de la Coupe du monde le 15 juin, après un succès 3-1 face au Pérou en amical le 9 juin. Auparavant, la Roja avait partagé les points avec l’Irak (1-1), fait match nul face à l’Égypte (0-0) et dominé la Serbie (3-0). Les coéquipiers d’Alvaro Morata ont donc inscrit cinq buts et en ont concédé deux lors de ces cinq sorties, mais leur manque de réalisme devant le but cap-verdien pourrait tout de même interpeller Luis de la Fuente.

Sur ses cinq derniers matchs, l’Arabie saoudite totalise une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier résultat est un partage 1-1 face à l’Uruguay lors de son entrée en Coupe du monde, le 15 juin, précédé d’un 0-0 contre le Sénégal le 9 juin. Sa seule victoire, 3-0 contre Porto Rico le 5 juin, fait figure d’exception dans cette série, tandis que des revers contre l’Équateur et la Serbie en matchs amicaux complètent le bilan. Les Faucons verts ont marqué cinq buts et en ont encaissé six au cours de ces cinq rencontres.

Face-à-face

Les deux sélections ne se sont plus affrontées depuis la Coupe du monde de la FIFA 2006, le 23 juin, lorsque l’Espagne s’était imposée 1-0. Auparavant, l’Espagne avait gagné 3-2 lors d’un match amical en mai 2010, puis 5-0 en septembre 2012. En trois confrontations, la Roja a donc signé trois victoires, inscrivant neuf buts pour seulement deux encaissés.

Classement

Au classement du groupe H, l’Arabie saoudite occupe pour l’instant la deuxième place, tandis que l’Espagne pointe à la troisième position après la première journée.