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L’Angleterre de Thomas Tuchel a remporté la bataille pour la première place du groupe A3 de la Ligue des nations en battant l’Espagne 3-2 au Riyadh Air Metropolitano. Elle termine en tête à la différence de buts et met fin à la série de 43 matches sans défaite des champions du monde.

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Les chiffres finaux donnent l’image d’un siège espagnol. L’équipe hôte a eu 64 % de possession, réussi 462 passes contre 243 pour l’Angleterre et tiré 23 fois contre neuf. Mais ces statistiques masquent deux matches très différents. Pendant une heure, le pressing de l’Angleterre a poussé l’Espagne à la faute et lui a permis de mener 3-0. Après l’expulsion d’Elliot Anderson à la 63e minute, l’Espagne a jeté toutes ses forces dans l’attaque. Seul James Trafford l’a empêchée d’arracher un nul qui lui aurait permis de rester en tête.

Le dispositif tactique de l’Angleterre

Tuchel a opté pour un 4-2-3-1, avec Declan Rice et Anderson derrière Morgan Rogers, Jude Bellingham et Anthony Gordon, et Harry Kane en pointe. Loin de se replier, l’Angleterre a pressé l’Espagne dès le coup d’envoi. Elle a eu 69 % de possession pendant les 11 premières minutes, et son pressing haut n’a laissé aucun répit à l’Espagne pour relancer depuis l’arrière. À la septième minute, l’Angleterre a récupéré le ballon alors que l’équipe hôte tentait de construire depuis sa défense, et la frappe en première intention de Kane est passée juste à côté.

Le côté gauche a été le principal axe d’attaque de l’Angleterre. Selon FotMob, 46 % de ses attaques sont passées par ce côté, où Lewis Hall évoluait presque comme un ailier supplémentaire. Il a adressé un centre dangereux en première intention à la neuvième minute, servi Rogers pour une frappe à la 18e, puis pénétré balle au pied dans la surface espagnole une minute plus tard.

L’Angleterre a également été bien plus efficace balle au pied. Elle a réussi 18 de ses 20 dribbles et remporté 65 % des duels au sol, Bellingham provoquant la défense espagnole chaque fois qu’il recevait le ballon. Les coups de pied arrêtés ont accentué la pression. Le premier corner anglais a débouché sur une tentative de près de Bellingham à la deuxième minute, et Unai Simon a de nouveau dû intervenir sur un autre corner quelques instants plus tard.

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Surtout, l’Angleterre s’est procuré les meilleures occasions. Ses neuf tirs représentaient 2,28 buts attendus (xG), et elle a obtenu cinq occasions franches contre trois pour l’Espagne. Kane a transformé un penalty dans le temps additionnel de la première période après avoir été fauché par Pau Cubarsi, et l’Espagne a regagné les vestiaires sans avoir cadré le moindre tir.

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Le dispositif tactique de l’Espagne

Luis de la Fuente a lui aussi aligné un 4-2-3-1, avec Martin Zubimendi et Fabian Ruiz au milieu derrière Lamine Yamal, Mikel Merino et Alex Baena, et Mikel Oyarzabal en pointe. Le plan espagnol reposait sur Yamal à droite, côté d’où sont venues 43 % de ses attaques. Le duel entre Yamal et Hall constituait donc l’affrontement clé de la soirée, puisque les deux équipes attaquaient sur le même côté.

En première période, l’Angleterre a pris le dessus dans ce duel. L’Espagne n’a tenté que quatre tirs avant l’expulsion d’Anderson, tous avant la pause et aucun cadré. Ses premières occasions sont venues de Pedro Porro, entré à la place de Marc Pubill, blessé, à la 21e minute. Il est passé près du but d’une tête et d’une frappe lointaine.

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La bataille tactique

À la pause, De la Fuente a réagi en effectuant trois changements : Dean Huijsen, Pedri et Fermin Lopez ont remplacé Cubarsi, Ruiz et Merino. Pourtant, l’Angleterre a marqué deux fois dans les 12 premières minutes de la seconde période. Ezri Konsa a repris de la tête un corner de Rice, sans aucun marquage, à la 53e minute. Quatre minutes plus tard, Bellingham a glissé le ballon à Ben White au second poteau pour le troisième but. Aucun de ces buts n’est dû à une supériorité dans les airs. Les deux équipes ont remporté exactement 10 duels aériens chacune, et l’avantage anglais est venu de sa capacité à récupérer le ballon et à le faire circuler rapidement.

Le tournant est venu d’une erreur anglaise. Jarell Quansah a perdu le ballon à la 63e minute, Yamal est parti seul vers le but et Anderson l’a retenu. Anderson avait déjà commis cinq fautes au milieu de terrain, et celle-ci lui a valu un carton rouge. Oyarzabal a transformé le penalty deux minutes plus tard.

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À partir de là, l’Espagne a pris le contrôle du match. Elle a tenté 19 de ses 23 tirs après l’expulsion, tandis que l’Angleterre n’en a eu qu’un seul, une frappe contrée de Kane à la 74e minute. Yamal a été au cœur de toutes les actions. Il a pris le dessus sur Hall plus souvent, tenté cinq tirs dans les 20 dernières minutes et offert le deuxième but.

Les ajustements en cours de match

La blessure de Zubimendi à la 72e minute a contraint De la Fuente à réagir, et il a fait entrer Nico Williams pour apporter de la vitesse sur les deux ailes. Trois minutes plus tard, Gordon a perdu le ballon au milieu de terrain, Yamal a centré derrière la défense anglaise sur une contre-attaque rapide et Williams a conclu d’un tir qui a touché l’intérieur du poteau.

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Les changements de Tuchel visaient tous à préserver l’avantage. Il a remplacé Kane par Myles Lewis-Skelly à la 78e minute, laissant Gordon comme point d’appui, avant de faire sortir Bellingham et Gordon pour Djed Spence et Dominic Calvert-Lewin à la 83e. Dan Burn est entré à la place de White à la 89e minute.

L’Angleterre a dû défendre sa surface et a effectué 32 dégagements contre huit pour l’Espagne. Un contre décisif de White a privé Williams d’un but certain à la 84e minute, et Trafford a fait le reste. Il a terminé avec six arrêts, dont deux face à des occasions franches, et s’est vu attribuer 0,29 but évité. Le plus beau est survenu en fin de match, lorsqu’il a repoussé la frappe de Fermin avant de détourner la reprise d’Aymeric Laporte autour du poteau. Simon, à l’inverse, a réalisé deux arrêts et encaissé 0,58 but de plus que ce que laissaient attendre les tirs auxquels il a fait face.

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Conclusion

L’Angleterre a construit sa victoire pendant la première heure. L’équipe de Tuchel a pressé haut, attaqué à gauche par l’intermédiaire de Hall, pris le dessus sur l’Espagne dans les duels au sol et concrétisé ses occasions. Le sursaut tardif de l’Espagne n’est venu qu’après le carton rouge et deux pertes de balle anglaises. Cela a suffi à transformer la dernière demi-heure en siège, mais pas à battre Trafford. L’Angleterre a terminé en tête du groupe à la différence de buts, et la longue série d’invincibilité de l’Espagne a pris fin dans sa propre capitale.