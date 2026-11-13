Espagne - Angleterre : avant-match de la Ligue des nations de l’UEFA

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

L’Espagne reçoit l’Angleterre le 15 novembre au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, pour la dernière journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Tenante du titre mondial, l’Espagne aborde cette rencontre déjà qualifiée pour les quarts de finale, tandis que l’Angleterre a besoin d’un résultat pour consolider sa position dans le groupe. Le coup d’envoi sera donné à 15 h 45 EST et 19 h 45 GMT.

Les champions du monde en grande forme sous Luis Enrique

L’Espagne a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son sacre estival en Coupe du monde, acquis grâce à une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale, a donné le ton d’une phase de groupes au cours de laquelle l’équipe de Luis de la Fuente n’a pas perdu le moindre point. Irréprochable, efficace et dominatrice, elle peut s’appuyer sur la richesse de son effectif. Ses derniers buteurs inattendus sont Alex Baena et Marc Pubill.

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L’Angleterre rugit

L’Angleterre arrive à Madrid avec une belle dynamique après deux victoires consécutives contre la Tchéquie en Ligue des nations, dont une démonstration face à la Croatie (7-0). L’équipe de Thomas Tuchel a marqué à profusion tout au long de la phase de groupes, mais devra resserrer sa défense face aux champions du monde en titre. L’Angleterre avait perdu le match aller 2-3 à Wembley, lors duquel Harry Kane, récemment sacré Ballon d’Or, avait exceptionnellement manqué un penalty. Yamal, Baena et Mikel Oyarzabal avaient marqué pour l’Espagne ce jour-là.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal ont été malades, mais devraient tous deux réintégrer le groupe pour cette rencontre.

La star du Real Madrid Jude Bellingham a été directement impliquée dans 14 buts lors de ses 13 dernières apparitions avec l’Angleterre (8 buts, 6 passes décisives).

Lors de quatre des six derniers matches de l’Espagne, ses adversaires ont écopé d’un carton rouge.

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