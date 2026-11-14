Comment regarder Espagne-Angleterre avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

L’Espagne reçoit l’Angleterre au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, pour un match décisif du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : la première place du groupe reviendra au vainqueur.

L’Espagne aborde cette rencontre dans une forme exceptionnelle : invaincue depuis 43 matches consécutifs, elle a porté sa série de victoires à 12 grâce à son succès 2-0 contre la Tchéquie lors de la cinquième journée. L’équipe de Luis de la Fuente occupe la tête du groupe A3 et conservera la première place si elle ne perd pas.

L’Angleterre a elle aussi conforté sa dynamique jeudi en renversant la Croatie pour s’imposer 2-1 à Wembley. Harry Kane a transformé un penalty sous pression pour offrir la victoire aux siens, le soir où il est devenu le joueur le plus sélectionné de l’équipe masculine d’Angleterre. Avec sa 126e sélection, il a dépassé les 125 apparitions de Peter Shilton.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette phase de groupes, l’Espagne l’emportant de justesse 3-2 en septembre. Kane a reconnu que ce résultat avait renforcé la détermination de l’Angleterre. L’effectif de Thomas Tuchel arrive à Madrid en sachant que seule une victoire lui permettra de dépasser son adversaire au classement.

En dehors du terrain, De la Fuente a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour répondre aux commentaires de Tuchel concernant les protocoles antiracistes. Il les a fermement rejetés, affirmant qu’il n’y avait aucun problème à évoquer. Le sélectionneur espagnol a également confirmé que le jeune ailier Lamine Yamal était pleinement rétabli et disponible après une période d’indisponibilité, écartant les affirmations contraires.

Les deux sélectionneurs affichent publiquement leur volonté de gagner. Avec la première place du groupe en jeu, cette rencontre revêt une importance réelle pour les deux nations à l’approche de la phase à élimination directe de la Ligue des nations.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Espagne-Angleterre.

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