Comment regarder Espagne-Angleterre avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

L’Espagne reçoit l’Angleterre au Riyadh Air Metropolitano de Madrid pour un match décisif du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, avec la première place en jeu.

L’Espagne aborde cette rencontre dans une forme exceptionnelle : invaincue depuis 43 matches consécutifs, elle a porté sa série de victoires à 12 rencontres en battant la Tchéquie 2-0 lors de la cinquième journée. L’équipe de Luis de la Fuente occupe la tête du groupe A3 et conservera la première place si elle ne perd pas.

L’Angleterre a également pris de l’élan jeudi en renversant la Croatie pour s’imposer 2-1 à Wembley. Harry Kane a transformé un penalty sous pression pour sceller la victoire, lors d’une soirée où il est devenu le joueur le plus capé de l’équipe masculine d’Angleterre. Avec sa 126e sélection, il a dépassé les 125 apparitions de Peter Shilton.

Les deux équipes se sont déjà affrontées dans cette phase de groupes, l’Espagne l’emportant de justesse 3-2 en septembre. Kane a reconnu que ce résultat avait renforcé la détermination de l’Angleterre. L’effectif de Thomas Tuchel arrive à Madrid en sachant que seule une victoire lui permettra de passer devant son adversaire.

En dehors du terrain, De la Fuente a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour répondre aux propos de Tuchel concernant les protocoles de lutte contre le racisme. Il a répliqué sans détour et insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun sujet à débattre. Le sélectionneur espagnol a également confirmé que le jeune ailier Lamine Yamal était pleinement rétabli et disponible après une période d’absence, écartant les affirmations contraires.

Alors que les deux sélectionneurs affichent publiquement leur volonté de gagner et que la première place du groupe est en jeu, cette rencontre revêt une réelle importance pour les deux nations avant la phase à élimination directe de la Ligue des nations.