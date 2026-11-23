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L'équipe d'Espagne des moins de 17 ans a signé une victoire historique face aux Fidji (15-0) et s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde disputée au Qatar, au terme d'un récital offensif exceptionnel de ses joueurs, emmenés par Rafa Cruz, auteur de 5 buts.

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La sélection de l'entraîneur David Cubillo a validé sa qualification pour le tour suivant en écrasant les Fidji, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

La rencontre a été marquée par le grand rendement de plusieurs talents espagnols : Rafa Cruz a inscrit 5 buts, tandis que Trujillano et Roberto Tomás ont signé 3 buts chacun.

Cubillo a profité de ce match pour remanier largement son onze et donner leur chance à plusieurs joueurs entrés en cours de jeu face à la Chine lors du match d'ouverture.

Certains éléments ont conservé leur place de titulaire, notamment Holmes, Kompany et Roberto Tomás, tandis que d'autres ont eu l'occasion de figurer dans le onze de départ.

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Rafa Cruz s'est imposé comme l'homme du match dès les premières minutes, en inscrivant un doublé avant la 10e minute, grâce à deux frappes précises du pied droit.

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Roberto Tomás a ajouté le troisième but à la 12e minute, avant que le joueur du FC Barcelone ne marque deux nouveaux buts pour compléter son triplé, pendant que Cruz et Trujillano continuaient d'alourdir le score.

L'attaque espagnole ne s'est pas arrêtée là : la sélection a terminé la première période avec une avance écrasante, après un doublé de Trujillano, le triplé complété par Roberto Tomás et un autre but de Kompany.

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Dès l'entame de la seconde période, l'Espagne a maintenu la pression en quête du record de la plus large victoire de l'histoire du tournoi, détenu par le Maroc, vainqueur de la Nouvelle-Calédonie 16-0 lors de la précédente édition.

La seconde période a vu l'entrée en jeu de Yeremay, de retour sur les terrains alors qu'il était arrivé au tournoi en souffrant d'une blessure, tandis que Trujillano a complété son triplé sur penalty.

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Jorge Domínguez a ajouté deux buts sur deux corners, tandis que Rafa Cruz a porté son total à cinq réalisations en inscrivant un nouveau doublé, avant que Yeremay ne trouve à son tour le chemin des filets à la 80e minute.

Grâce à ce succès, l'Espagne a signé la plus large victoire de son histoire dans cette catégorie d'âge, avec 15 buts marqués sans en encaisser.

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La sélection se prépare désormais à affronter le Maroc jeudi, dans un match très attendu qui désignera le premier du groupe, les deux équipes ayant déjà assuré leur qualification pour le tour suivant.