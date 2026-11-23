L'équipe d'Espagne des moins de 17 ans a signé une victoire historique face aux Fidji (15-0) et s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde disputée au Qatar, au terme d'un récital offensif exceptionnel de ses joueurs, emmenés par Rafa Cruz, auteur de 5 buts.
La sélection de l'entraîneur David Cubillo a validé sa qualification pour le tour suivant en écrasant les Fidji, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.
La rencontre a été marquée par le grand rendement de plusieurs talents espagnols : Rafa Cruz a inscrit 5 buts, tandis que Trujillano et Roberto Tomás ont signé 3 buts chacun.
Cubillo a profité de ce match pour remanier largement son onze et donner leur chance à plusieurs joueurs entrés en cours de jeu face à la Chine lors du match d'ouverture.
Certains éléments ont conservé leur place de titulaire, notamment Holmes, Kompany et Roberto Tomás, tandis que d'autres ont eu l'occasion de figurer dans le onze de départ.
Rafa Cruz s'est imposé comme l'homme du match dès les premières minutes, en inscrivant un doublé avant la 10e minute, grâce à deux frappes précises du pied droit.
Roberto Tomás a ajouté le troisième but à la 12e minute, avant que le joueur du FC Barcelone ne marque deux nouveaux buts pour compléter son triplé, pendant que Cruz et Trujillano continuaient d'alourdir le score.
L'attaque espagnole ne s'est pas arrêtée là : la sélection a terminé la première période avec une avance écrasante, après un doublé de Trujillano, le triplé complété par Roberto Tomás et un autre but de Kompany.
Dès l'entame de la seconde période, l'Espagne a maintenu la pression en quête du record de la plus large victoire de l'histoire du tournoi, détenu par le Maroc, vainqueur de la Nouvelle-Calédonie 16-0 lors de la précédente édition.
La seconde période a vu l'entrée en jeu de Yeremay, de retour sur les terrains alors qu'il était arrivé au tournoi en souffrant d'une blessure, tandis que Trujillano a complété son triplé sur penalty.
Jorge Domínguez a ajouté deux buts sur deux corners, tandis que Rafa Cruz a porté son total à cinq réalisations en inscrivant un nouveau doublé, avant que Yeremay ne trouve à son tour le chemin des filets à la 80e minute.
Grâce à ce succès, l'Espagne a signé la plus large victoire de son histoire dans cette catégorie d'âge, avec 15 buts marqués sans en encaisser.
La sélection se prépare désormais à affronter le Maroc jeudi, dans un match très attendu qui désignera le premier du groupe, les deux équipes ayant déjà assuré leur qualification pour le tour suivant.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.