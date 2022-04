eSerie A TIM 2022 : équipes, joueurs, prix et comment regarder les matchs de la phase finale de la FIFA

Qui succédera à l'eSerie A TIM lorsqu'on entrera dans la phase finale de la saison 2022, entre le mardi 12 et le mercredi 12 avril, et qui se disputeront les derniers matchs du championnat qui vont décider de la meilleure équipe et du meilleur joueur italien sur FIFA 2022. Benevento Esports UT7 et DaniPitbull sont les lauréats de l'eSerie A 2021 et ils attendent leurs héritiers.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Final Eight de l'eSerie A 2022.

Qu'est-ce que l'eSerie A TIM ?

L'eSerie A TIM est le championnat esport officiel organisé par la Lega Serie A, en collaboration avec Infront et PG Esports, qui se joue exclusivement sur EA Sports FIFA 22. Le tournoi, qui en est à sa deuxième saison, voit les meilleures équipes italiennes et les joueurs de FIFA s'affronter sur le jeu vidéo d'EA Sports.

L'eSerie A TIM comprend une première phase de qualification en ligne, où des joueurs amateurs s'affrontent pour participer à une draft de 32 joueurs. Lors de cet événement, les 15 clubs italiens inscrits à l'eSerie A TIM choisissent un représentant pour faire équipe avec leurs joueurs professionnels.

La deuxième phase de l'eSerie A TIM voit le championnat commencer avec les 15 équipes divisées en trois groupes de cinq, qui s'affrontent dans des matchs à domicile et à l'extérieur pour déterminer les têtes de série des play-offs. Les play-offs ont un groupe de gagnants et un groupe de perdants.

Les huit meilleures équipes à l'issue des play-offs se qualifient pour le Final Eight - et les demi-finales et la finale - qui, en 2022, se déroulera les 12 et 13 avril, avec des matchs à domicile et à l'extérieur pour chaque équipe.

Quand se déroule la phase finale de l'eSerie A TIM 2022 ?

Les huitièmes de finale de l'eSerie A TIM se dérouleront le mardi 12 avril et le mercredi 13 avril, le coup d'envoi du premier match étant prévu à 16 h 20, heure française (10 h 20, heure des États-Unis).

Le coup d'envoi du match aller de la finale de l'eSerie A 2022 est prévu à 19h15, heure française (13h15, heure de l'Est des États-Unis), le mercredi 13 avril, et le match retour à 19h35.

Quelles sont les équipes toujours en course dans L'ESERIE A 2022 ?

Les huit équipes qui se sont qualifiées pour le Final Eight de l'eSerie A TIM en 2022 sont AC Milan Qlash, Empoli Esports FC, Fiorentina Esports, U.S. Salernitana 1919 eSports, Sampdoria, Sassuolo eSports, Torino FC eSports Team et le Venezia FC Gaming.

QUI SONT LES JOUEURS DE LA FINALE DE L'eSerie A TIM 2022 ?

AC Milan Qlash : AQM Crazy (Diego Campagnani)

Empoli Esports FC : Hartixel (Francesco Ricci)

Fiorentina Esports : Hexon_Virgil (Francesco Allocca)

U.S. Salernitana 1919 eSports : Montaxer (Andrea Montanini)

Sampdoria : Nest_Giovhy (Giovanni Salvaggio)

Sassuolo eSports : Figu7rinho (Simone Figura)

Équipe eSports du Torino FC : Obrun2002 (Francesco Tagliafierro)

Venezia FC Gaming : Hexon_Karimisbak (Karim Rmaiti)

Quel est le montant du prix eSerie TIM A 2022 ?

Première place : 15 000 euros

Deuxième place : 9 000 euros

Troisième et quatrième place : 6 000 euros

Cinquième et huitième place : 3 500 €.

Quels sont les matches de la SÉRIE A TIM 2022 ?

GOAL

Les horaires sont indicatifs, ils peuvent subir de légères modifications.

Quarts de finale de l'eSerie A TIM - matchs aller (mardi 12 avril)

- Sampdoria vs. Venezia FC gaming (4:20pm française / 10:20am US ET)

- Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC (18h15 / 12h15)

- Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports (17h15 / 11h15)

- AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports (19h15 / 13h15)

Quarts de finale de l'eSerie A TIM - matchs retour (mardi 12 avril)

- Venezia FC Gaming vs Sampdoria (16:40pm UK / 10:40am US ET)

- Empoli Esports Fc vs Torino FC eSports Team (18:35pm / 12:35pm)

- Fiorentina Esports vs U.S. Salernitana 1919 Esports (17:35pm / 11:35am)

- Sassuolo Esports vs AC Milan Qlash (19h35 / 13h35)

Demi-finales de l'eSerie A TIM - Match aller (mercredi 13 avril)

Vainqueur du quart de finale 1 contre le vainqueur du quart de finale 3 (16h20 française / 10h20 US ET)

Vainqueur du quart de finale 2 contre le vainqueur du quart de finale 4 (17h15 / 11h15)

Demi-finales de l'eSerie A TIM - Deuxième match (mercredi 13 avril)

Vainqueur du quart de finale 1 contre le vainqueur du quart de finale 3 (16h40 française / 10h40 US ET)

Vainqueur du quart de finale 2 contre le vainqueur du quart de finale 4 (17h35 / 11h35)

Finales du TIM eSerie A (mercredi 13 avril)

Finale pour la troisième place (match aller à 18h20 française / 12h20 US ET, match retour à 18h40 / 12h40)

Grande finale (première manche à 19 h 15 (France) / 13 h 15 (États-Unis), deuxième manche à 19 h 35 / 13 h 35).

L'article continue ci-dessous

Comment regarder les huitièmes de finale de l'eSerie a tim ?

Les huitièmes de finale de l'eSerie A TIM seront diffusés en direct sur le site Twitch officiel de l'eSerie A TIM, avec des commentaires en italien, et sur la chaîne YouTube de la Lega Serie A avec des commentaires en anglais.

GOAL hébergera les vidéos en direct de l'eSerie A sur ses sites Internet anglais, italien, français, allemand et espagnol le mardi 12 avril et le mercredi 13 avril pendant l'événement.