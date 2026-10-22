Escalade officielle : le conflit entre le Real Madrid et Tebas atteint la justice sportive

Le conflit opposant Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, au Real Madrid est entré dans une nouvelle phase, après que le Conseil supérieur des sports d'Espagne a décidé de transmettre ses déclarations controversées au Tribunal administratif du sport, afin de vérifier si elles constituent une infraction grave à la loi sur le sport.

Selon le journal catalan « Sport », le Conseil supérieur des sports (CSD) a annoncé jeudi avoir déposé une demande officielle auprès du Tribunal administratif du sport (TAD), en raison des déclarations de Tebas, qui occupe également le poste de vice-président de la Fédération espagnole de football, dans lesquelles il a comparé les méthodes de communication médiatique du Real Madrid aux mécanismes de propagande utilisés par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie.

Une publication qui a déclenché la crise

L'affaire remonte à vendredi dernier, lorsque Tebas a publié un commentaire via son compte sur la plateforme « X », dans lequel il critiquait les méthodes de communication adoptées par le club madrilène, en évoquant le nom de Goebbels, l'une des figures les plus emblématiques de la propagande à l'époque du régime nazi.

Cette comparaison a suscité une vive controverse, avant que le Conseil supérieur des sports n'intervienne de sa propre initiative, en s'appuyant sur ses prérogatives légales, et ne demande au Tribunal administratif du sport de déterminer si les déclarations du président de la Liga comportent des indices d'une infraction sportive grave.

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Une sanction possible

Selon « Sport », la demande du Conseil se fonde sur l'article 76, quatrième paragraphe, alinéa « b » de la loi espagnole sur le sport n° 10/1990, qui classe les actes publics et manifestes portant atteinte à la dignité ou au décorum sportif parmi les infractions graves.

Le Conseil a mentionné dans sa note des jurisprudences antérieures du Tribunal administratif du sport, fondées sur des décisions de la Cour suprême espagnole, qui lient la notion de dignité et de décorum sportif à la nécessité de préserver un cadre de relations civilisées au sein du milieu sportif, ce qui exige un respect mutuel entre les personnes occupant des positions influentes dans ce domaine.

Le Conseil a souligné que le Tribunal administratif du sport est une instance indépendante dans l'exercice de ses compétences, ce qui signifie que le renvoi de l'affaire ne représente pas une condamnation anticipée de Tebas, mais une étape visant à examiner si ses déclarations justifient une mesure disciplinaire conformément à la loi.