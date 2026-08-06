Un homme politique espagnol a annoncé une démarche officielle visant à tenter d'exclure le Maroc de l'organisation de la Coupe du monde 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal.

Le porte-parole de la coalition « Gauche unie » (IU) au Parlement espagnol, Enrique Santiago, a affirmé que la Coupe du monde de football, organisée par celui qu'il a qualifié de « laquais de Trump », en référence au président de la FIFA, Gianni Infantino, ne présente pas les garanties suffisantes pour se tenir au Maroc, réclamant l'arrêt de toutes les activités et de tous les préparatifs en cours pour l'organisation de cet événement dans ce pays arabe en 2030.

Lors d'un entretien avec la télévision espagnole (TVE), Santiago a expliqué que la Coupe du monde représente « un espace d'amitié » et un lieu de rencontre entre les peuples ; c'est pourquoi il estime qu'après les événements de la ville de Ceuta, il n'est plus possible de poursuivre ce type de coordination avec le Maroc, adressant de graves accusations à l'encontre de ce dernier.

Sur cette base, le dirigeant de la « Gauche unie » a réclamé le gel de l'organisation par l'Espagne du Mondial 2030 conjoint avec le Maroc et le Portugal, « jusqu'à ce que soient garantis le respect des droits de l'homme et la préservation de la souveraineté espagnole ».

Le porte-parole de la « Gauche unie » a précisé que son groupe parlementaire déposera une proposition non contraignante afin d'ouvrir le débat sur ce dossier au sein du Parlement, indiquant qu'ils chercheront à la faire adopter par consensus et à l'unanimité entre les membres de l'assemblée.