Dans un rebondissement choquant qui secoue les coulisses du football asiatique, la Confédération asiatique de football a décidé de renvoyer le président de la Fédération jordanienne, le prince Ali ben Al Hussein, devant ses instances judiciaires, après de graves accusations portées par ce dernier contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, à qui il reproche d'avoir exploité le congrès de la Confédération à des fins politiques, qualifiant cela de mise en scène.

La Confédération asiatique de football a annoncé, selon « Reuters », qu'elle allait renvoyer le président de la Fédération jordanienne de football, le prince Ali ben Al Hussein, devant ses instances judiciaires compétentes, sur fond de déclarations incendiaires formulées à l'issue du congrès extraordinaire de la Confédération tenu à Tokyo vendredi dernier.

Qu'est-ce qui a déclenché la crise ?

Lors du congrès extraordinaire de Tokyo, le président de la Confédération asiatique, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, a annoncé son soutien total à la candidature de Gianni Infantino en vue de sa réélection à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), affirmant que l'Asie était désormais unie derrière Infantino.

Ce revirement intervient à peine trois mois après que la Confédération asiatique elle-même avait accusé Infantino d'avoir commis une « grave rupture de confiance » concernant la proposition annulée de la société FIFA Forward Enterprise visant à vendre une participation dans les compétitions de la FIFA, ce qui rend ce rapprochement actuel surprenant et controversé.

À l'issue du congrès, le prince Ali a provoqué une surprise retentissante, affirmant que « personne n'a été autorisé à prendre la parole, à poser des questions, à débattre ou à communiquer avec les médias », qualifiant la dernière journée du congrès de « simple mise en scène politique ».

Une réponse cinglante de la Confédération asiatique

La réponse asiatique a été ferme et rapide. La Confédération a démenti dans un communiqué officiel les allégations du prince Ali, affirmant que ni le prince Ali ni aucun représentant d'une autre fédération membre n'avaient demandé à prendre la parole, et qu'elle rejetait toute insinuation selon laquelle des irrégularités auraient entaché le déroulement des procédures.

La Confédération a déclaré dans son communiqué ferme : « La Confédération asiatique de football prend très au sérieux les allégations non étayées par la moindre preuve ou le moindre élément concernant la coercition, la menace ou la corruption ; ces graves accusations doivent reposer sur des preuves crédibles et ne sauraient être formulées sans fondement factuel solide. »

Le communiqué a ajouté : « En conséquence, la Confédération asiatique renverra les déclarations du président de la Fédération jordanienne de football, y compris les allégations formulées, devant les instances judiciaires compétentes de la Confédération afin qu'elles les examinent et prennent toute autre mesure qu'elles jugeront appropriée, conformément aux statuts de la Confédération asiatique et aux règlements en vigueur. »

Une attaque ancienne qui ressurgit

Ce n'est pas la première fois que le prince Ali s'en prend au président de la FIFA. En août dernier, il avait lancé une attaque publique virulente contre Infantino, l'accusant de « chantage » et affirmant que la FIFA avait proposé d'aider à résoudre les problèmes du royaume en échange de son soutien politique, des accusations qui reviennent aujourd'hui placer le football asiatique sur un terrain brûlant, entre loyauté envers la FIFA et indépendance de la décision asiatique.



