Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France Digiturk

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Erzurumspor FK - Göztepe : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 12 22 nov. 2026 - 05:30 Kazim Karabekir Stadium

Au stade Kazim Karabekir d’Erzurum, Erzurumspor FK reçoit son voisin de classement Göztepe pour un duel de Süper Lig. Les deux équipes occupent le milieu de tableau et ont besoin de points pour ne pas perdre le contact avec les équipes de tête.

Erzurumspor s’est montré irrégulier ces derniers temps. Avant deux défaites consécutives contre Rizespor et Çorum FK, l’équipe avait signé deux victoires, dont un succès notable à l’extérieur contre Gaziantep FK (3-1).

Göztepe arrive en pleine confiance. L’entraîneur Stanimir Stoilov a remis son équipe sur les rails, et la victoire à l’extérieur contre Fenerbahçe reste le résultat phare d’une impressionnante série de matches en déplacement.

L’équipe qui reçoit devra s’appuyer sur sa solidité à domicile. Le stade Kazim Karabekir est un déplacement difficile pour de nombreuses équipes, et Erzurumspor fera tout pour tirer parti de cet avantage.

Göztepe a convaincu récemment à l’extérieur et se rend en Anatolie orientale avec de sérieux arguments. Reste à savoir si l’équipe maintiendra cette régularité.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion à la télévision et en streaming.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf pour Erzurumspor FK et Göztepe ?

Erzurumspor FK aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par une défaite à domicile contre Rizespor (1-2). Auparavant, l’équipe s’était illustrée en s’imposant à l’extérieur contre Gaziantep FK (1-3). Au total, Erzurumspor a marqué sept buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Göztepe affiche une belle forme et a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat. Sa seule défaite est survenue récemment contre Istanbul Başakşehir. Sa victoire à l’extérieur contre Fenerbahçe (2-1) et son succès contre Eyüpspor (4-0) ont été particulièrement remarquables. Lors de ces cinq rencontres, Göztepe a marqué neuf buts et n’en a encaissé que quatre.

Erzurumspor FK - Göztepe : compositions

Erzurumspor FK - Göztepe : forme des équipes

Erzurumspor FK - Göztepe : bilan des confrontations directes

Erzurumspor FK - Göztepe : classements