Erreur ou mauvaise foi d'un journal catalan ? Mourinho : l'arbitre de la VAR dort, l'action de Mbappé n'est pas un penalty !

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a soulevé des interrogations quant à l'exactitude de la retranscription des déclarations du Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, à l'issue de la rencontre face au Racing Santander, après lui avoir attribué un aveu reconnaissant l'irrégularité du penalty obtenu par Kylian Mbappé, dans une version qui diffère de manière frappante des autres sources espagnoles ayant rapporté les propos de l'entraîneur.

Le journal catalan avait publié un article intitulé « Mourinho : il est évident que ce n'était pas un penalty », dans lequel il affirmait que l'entraîneur portugais avait reconnu que l'intervention de Prati sur Mbappé ne méritait pas qu'un penalty soit accordé, et lui attribuait ces propos : « Lorsque l'arbitre a accordé le penalty à Mbappé, j'étais calme parce que je me trouvais à 60 mètres et que je ne pouvais pas le voir, mais après l'avoir vu sur la tablette, j'ai dit : si l'arbitre vidéo n'était pas endormi, ce n'est pas un penalty. »

Le journal ajoutait que Mourinho avait clairement affirmé que l'action ne méritait pas de penalty, ce qui conférait à la déclaration une portée retentissante, puisqu'il s'agissait d'un aveu de l'entraîneur du Real Madrid reconnaissant que son équipe avait bénéficié d'une décision arbitrale erronée.

Une version totalement différente dans les autres journaux

Mais l'examen des déclarations publiées dans d'autres médias espagnols a révélé une différence fondamentale dans le contexte des propos.

Le quotidien « Sport », lui aussi catalan, a rapporté la déclaration d'une manière différente, précisant que Mourinho parlait du penalty accordé en faveur du Racing pour une main sur Aurélien Tchouaméni, avant que l'arbitre vidéo n'intervienne et n'annule la décision.

Les déclarations de l'entraîneur portugais, selon « Sport », s'inscrivaient dans le cadre de sa défense de la décision d'annuler le penalty, après qu'il eut expliqué que le ballon avait rebondi sur la main de Tchouaméni après avoir touché son corps, et qu'il n'y avait donc pas lieu de siffler une faute.

Plus clair encore, le journal « As », espagnol, a publié textuellement la question posée à Mourinho, laquelle portait à la fois sur les deux penalties, celui de Mbappé et celui de Tchouaméni, et a explicitement indiqué que l'entraîneur avait évité de donner un avis direct sur la première action, bien qu'on l'ait interrogé à ce sujet, concentrant ses propos sur le second cas.

L'affaire ne s'est pas arrêtée aux journaux, puisque le site officiel du Real Madrid a publié la retranscription intégrale de la conférence de presse, plaçant la déclaration sous le titre « Protestations du Racing », avant que Mourinho ne cite Tchouaméni par son nom, puis évoque le rebond du ballon sur son corps, suivi immédiatement de la formule sur l'arbitre vidéo endormi, puis de son affirmation selon laquelle le penalty n'était pas valable.

Le journal a-t-il confondu les deux cas ?

En revenant sur l'enchaînement des déclarations, il apparaît qu'il y a eu une confusion manifeste dans l'article de « Mundo Deportivo » entre les deux actions litigieuses du match.

En première mi-temps, Mbappé a obtenu un penalty à la suite d'un contact avec Matteo Prati, dont le Real Madrid a tiré le but de l'avantage, au milieu de larges protestations des joueurs du Racing et de son staff technique, qui estimaient que le contact n'était pas suffisant pour siffler une faute.

En seconde mi-temps, l'arbitre a accordé un autre penalty au Racing après que le ballon a touché la main de Tchouaméni, mais il est revenu sur sa décision après consultation de la VAR, lorsqu'il est apparu que le ballon avait rebondi sur la main du joueur du Real Madrid après avoir touché son pied alors qu'il tentait de le jouer.

C'est précisément là que sont intervenues les déclarations de Mourinho sur la nécessité de connaître les règles, affirmant que la main de Tchouaméni ne justifiait pas de penalty, et que l'arbitre vidéo avait eu raison d'intervenir pour annuler la décision.

Erreur ou mauvaise foi ?

On ne peut affirmer avec certitude que ce qu'a fait Mundo Deportivo était intentionnel ou résultait d'une mauvaise foi, mais la différence entre l'article publié dans le journal et la retranscription officielle de la conférence de presse, ajoutée à ce qu'ont rapporté les autres médias, impose des interrogations légitimes quant à l'exactitude de la rédaction et de la mise en forme.

La question revêt une sensibilité supplémentaire au regard de l'identité catalane du journal et de ses positions connues dans la couverture de l'actualité du Real Madrid et de Barcelone, mais l'orientation éditoriale ne suffit pas à elle seule à prouver une volonté délibérée de déformer une déclaration.