Les filets du Bayern Munich ont tremblé après seulement 8 secondes de jeu lors de son match face à son hôte Augsbourg, ce samedi, à la suite d'une grossière erreur du gardien Manuel Neuer, permettant à Robin Fellhauer d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du championnat d'Allemagne.

Juste après le coup d'envoi, Luis Diaz a remis le ballon à Neuer, mais celui-ci s'est éloigné de son pied. Il a ensuite tenté de le transmettre, mais le ballon a été intercepté par Fellhauer, qui s'est retrouvé seul face au but vide et a marqué sans difficulté.

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Fellhauer a battu le record du but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga - record vieux de 63 ans - détenu par Kevin Volland et Karim Bellarabi avec 9 secondes, selon le réseau de statistiques « Opta ».

Et par ironie du sort, le but de Volland avait lui aussi été inscrit contre Neuer, lorsqu'il l'avait marqué avec Hoffenheim face au Bayern le 22 août 2015, tandis que Bellarabi avait inscrit le sien avec le Bayer Leverkusen face à Dortmund, le 23 août 2014.

Le Bayern Munich abordait le match d'aujourd'hui dans l'espoir de ravir la tête du championnat d'Allemagne au Borussia Dortmund, qui a trébuché hier vendredi en concédant le match nul face au Werder Brême (2-2), ce qui a porté son total à 13 points, avec 3 points d'avance sur le club bavarois qui le devance à la différence de buts, et ce avant la rencontre face à Augsbourg.



