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Le défenseur de Manchester United Leny Yoro a été blanchi après son expulsion controversée lors du récent match contre Liverpool à Anfield. Une commission indépendante de la FA a annulé son carton rouge et sévèrement critiqué la décision initiale de l'arbitre.

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La commission rend un verdict unanime sur l'incident d'Anfield

La commission de discipline indépendante de la Fédération anglaise de football (FA) a conclu que l'arbitre Sam Barrott avait commis une « erreur manifeste » en expulsant le défenseur central de Manchester United Yoro lors de la défaite 4-0 contre Liverpool, dimanche, dans le derby du Nord-Ouest. Le jeune Français a été expulsé en début de match pour une intervention sur l'attaquant de Liverpool Alexander Isak, une décision qui a immédiatement provoqué la colère du banc de United et de ses supporters.

Dans les motifs publiés jeudi, les trois membres de la commission ont confirmé avoir pris une décision unanime sur cet incident. Yoro avait été expulsé en début de match dimanche à Anfield pour avoir fait tomber l'attaquant de Liverpool Isak alors qu'il filait vers le but. Mais la question de savoir si le contrôle trop long du Suédois aurait permis au gardien Senne Lammens d'atteindre le ballon en premier a suscité un vif débat.

La commission a finalement jugé que l'expulsion pour avoir annihilé une occasion manifeste de but était injustifiée, Isak n'ayant pas suffisamment maîtrisé le ballon. Howard Webb, responsable de l'arbitrage, avait auparavant déclaré que la décision n'était « certainement pas clairement erronée ». Manchester United a toutefois contesté l'expulsion auprès de la Fédération anglaise et obtenu mardi l'annulation du match de suspension de Yoro .

Des données techniques montrent qu'Isak ne maîtrisait pas le ballon

Lors de son recours, Manchester United a présenté à la commission des données techniques détaillées pour étayer sa contestation de l'expulsion. Selon l'analyse du club, même sans l'intervention de Yoro, Isak serait resté à au moins 1,8 m du ballon. Ces éléments ont été déterminants pour démontrer que la dynamique de l'action favorisait le gardien plutôt que l'attaquant.

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« Les membres de la commission ont estimé à l'unanimité que, sans la faute commise par LY [Yoro], AI [Isak] n'aurait pas eu d'occasion manifeste de but », a expliqué la commission dans sa déclaration officielle.

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Précisant son analyse du déroulement de l'action, la commission a ajouté : « Bien qu'AI ait touché le ballon en premier, son contrôle a été trop long, au point qu'il avait en réalité perdu la maîtrise du ballon. Celle-ci était, de fait, passée au gardien de MUFC qui s'avançait et qui, selon la commission, aurait pu capter ou bloquer le ballon avant qu'AI ne puisse l'atteindre et tirer au but. Pour la commission, l'arbitre a commis une “erreur manifeste” en estimant qu'AI [Isak] aurait eu une occasion manifeste de but. »

Des avis divergents au sein du monde de l'arbitrage

La situation est compliquée par des informations selon lesquelles le panel chargé des incidents majeurs des matches (KMI) aurait, lui, soutenu la décision prise sur le terrain par Barrott. Ce groupe, qui comprend d'anciens joueurs et des représentants de la Premier League, aurait estimé que John Brooks, chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage, avait eu raison de ne pas intervenir.

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Dans son recours victorieux, United a également établi un parallèle avec une affaire récente concernant Brighton & Hove Albion. Manchester United a cité un incident similaire dans lequel le carton rouge de Pascal Struijk avait été annulé après qu'une expulsion provoquée par l'assistance vidéo eut été jugée incorrecte. En s'appuyant sur ce précédent, le club d'Old Trafford a réussi à faire valoir que les conditions d'une « occasion manifeste de but » n'étaient pas réunies dans le cas de Yoro.

Un soulagement pour Pochettino avant le match contre Brentford

L'annulation de cette suspension d'un match est un renfort de taille pour Manchester United avant d'affronter Brentford ce samedi. La disponibilité de Yoro est particulièrement importante alors que le club a récemment été frustré par des décisions arbitrales. United s'est estimé lésé mercredi soir lors de son match nul 2-2 contre le Sporting CP en Ligue des champions : deux de ses buts ont été refusés et Youri Tielemans a été expulsé au cours d'une rencontre européenne mouvementée.