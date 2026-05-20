Vincent Heilmann est le nouvel entraîneur principal de l’Heracles Almelo. Âgé de 29 ans, il vient d’obtenir son diplôme et succède à Ernest Faber, qui devient directeur technique, selon l’annonce officielle du club.

Heracles avait entamé la saison avec Bas Sibum à la tête de l’équipe, mais le club a rapidement décidé de changer d’entraîneur. Fin octobre, l’ancien mentor du Roda JC a ainsi été démis de ses fonctions à Almelo.

Après quelques points glanés sous la direction de Hendrie Krüzen, Faber a endossé le double rôle d’entraîneur et de directeur technique, tandis que Heilmann arrivait du PSV en tant qu’adjoint.

Malgré leurs efforts, le duo n’a pas pu éviter la relégation : Heracles a terminé à la dernière place de la VriendenLoterij Eredivisie et se prépare désormais à une saison en deuxième division.

Comme prévu, Heilmann, qui a récemment obtenu son diplôme d’entraîneur, prend désormais les commandes de l’équipe en tant que coach principal.

« Je suis heureux que le club et moi-même abordions désormais la phase suivante avec détermination », déclare Heilmann sur le site officiel du club. « Ces derniers mois, j’ai découvert Heracles Almelo comme un club doté d’un immense engagement et d’un énorme potentiel. »

« Ce fut une période difficile pour tout le monde au club, mais dès la première minute j’ai senti la confiance du club, du staff, des joueurs et des supporters. Cette confiance m’a donné beaucoup d’énergie pour construire ensemble l’avenir », conclut-il.



