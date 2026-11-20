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Erling Haaland s’est confié sur son rôle grandissant de leader à Manchester City, révélant qu’assumer davantage de responsabilités lui semble être une évolution naturelle de sa carrière. La star norvégienne, étincelante avec sa sélection, fait désormais partie des cadres chargés de stabiliser l’équipe à l’Etihad Stadium.

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Haaland prend des responsabilités alors que City cherche à se relancer en Premier League

L’attaquant de 26 ans fait partie du groupe de quatre capitaines d’Enzo Maresca aux côtés de Ruben Dias, Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma. Désormais dans sa cinquième saison à l’Etihad Stadium, il aide les recrues estivales à s’adapter à Manchester.

Il retrouve son club après avoir inscrit trois buts pendant la trêve internationale : un penalty lors de la victoire 3-1 de la Norvège contre le pays de Galles, puis un but victorieux en fin de match lors du succès 3-2 obtenu après avoir été menée face au Danemark, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

La paternité et l’intégration des nouveaux venus

S’exprimant sur le site officiel de City, Haaland a expliqué que la paternité avait influencé sa manière d’être un leader. « Je suis père maintenant et, pour moi, assumer davantage de responsabilités est quelque chose de naturel. Chacun est un leader à sa manière. J’ai toujours essayé, moi aussi, d’être un leader à ma façon », a-t-il déclaré. « Je me souviens de mon arrivée. Pour les nouveaux, le mieux est de rejoindre l’équipe et de jouer des matches, car c’est la meilleure façon d’apprendre à connaître les autres. Tout est positif et nous devons aider les nouveaux joueurs autant que possible.

« Je pense que c’est pour cela que je me suis senti chez moi si rapidement à City : les gens ont été très gentils avec moi et ne se prenaient pas trop au sérieux. Sur le terrain, c’est différent, bien sûr, mais en dehors, il faut profiter et rire dès qu’on en a l’occasion. »

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Le fait d’être devenu l’un des joueurs les plus anciens de l’effectif l’a surpris. « Le temps est passé si vite. J’en suis déjà à ma cinquième saison à City et je fais maintenant partie de ceux qui sont ici depuis le plus longtemps. C’est l’aspect effrayant d’une carrière de footballeur. »

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Ses souvenirs de Ligue des champions et la plaisanterie de Guardiola

La Ligue des champions compte aussi beaucoup pour Haaland. « Je la regardais quand j’étais enfant, et mes parents m’envoyaient au lit à la mi-temps parce qu’il était trop tard ! », a-t-il raconté.

Son but préféré remonte à septembre 2022 : il avait offert à City une victoire 2-1 après avoir été mené contre son ancien club, le Borussia Dortmund. « Mon but contre Dortmund est mon préféré et je suis d’accord, je ne sais pas comment j’ai fait ! », a-t-il ajouté. « Je me souviens qu’après, Pep [Guardiola, ancien entraîneur] m’a dit que j’avais gâché le moment de John Stones, parce qu’il avait marqué un but fantastique juste avant moi. »

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Fulham avant le choc européen contre Naples

City reçoit Fulham samedi et doit mettre fin à une série de trois défaites en Premier League. Les buts de Haaland et son rôle de cadre seront essentiels pour relancer l’équipe en championnat avant que les hommes de Maresca n’affrontent Naples en Ligue des champions.