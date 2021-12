Erling Haaland pourrait-il quitter Dortmund en janvier après une élimination précoce en Ligue des champions ?

Tout le monde veut Erling Haaland. Tout le monde a besoin d'Erling Haaland, mais personne plus que le Borussia Dortmund. La saison dernière, l'attaquant a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. Cette saison, il a manqué trois matches sur blessure et Dortmund a été éliminé en son absence, son élimination en phase de groupe ayant été confirmée par une défaite 3-1 contre le Sporting C.P. à Lisbonne.

Borussia Dortmund : Erling Haaland de retour plus tôt que prévu

On s'attendait à ce que le problème de hanche d'Erling Haaland le mette sur la touche pour le reste de l'année, mais la machine autoproclamée est revenue près de deux mois plus tôt pour marquer son 50e but en Bundesliga contre Wolfsburg samedi, devenant ainsi le joueur le plus jeune et le plus rapide à réaliser cet exploit. "Il a fait preuve de beaucoup de volonté et a travaillé très dur en rééducation pour être de retour", a déclaré à Kicker le responsable de l'équipe première de Dortmund, Sebastian Kehl.

"Il s'est donné un très bon sentiment et de la confiance avec cette performance. Il nous rend meilleurs dans de nombreux domaines du jeu. Pour défier le Bayern au plus haut niveau, nous avons besoin de lui. Ces derniers jours, nous avons tous senti qu'il voulait vraiment aider l'équipe après le match contre le Sporting. Il faut bien peser le pour et le contre pour ne pas prendre un trop grand risque. Mais les séances avant le match contre Wolfsburg étaient si bonnes que le joueur, les entraîneurs, les médecins et les kinésithérapeutes ont décidé ensemble qu'il pouvait jouer. Après la prochaine semaine d'entraînement, il sera encore plus avancé physiquement", a ajouté Sebastian Kehl.

Un départ en janvier si Dortmund est distancé en Bundesliga ?

Maintenant que Dortmund est éliminé de la Ligue des champions, il va disputer le plus grand match de sa saison ce week-end, et il était hors de question que Haaland rate un Klassiker aussi important. S'ils battent le Bayern Munich à domicile samedi, ils prendront la tête de la Bundesliga. S'ils perdent, les Bavarois auront l'occasion de se rapprocher de leur dixième titre consécutif. Le fait d'être compétitif sur le plan national sera probablement très important pour convaincre Haaland de rester à Dortmund, d'autant plus qu'il ne pourra pas disputer la Ligue des champions pendant au moins neuf mois.

Le joueur de 21 ans dispose d'une clause libératoire qui lui permet de quitter le club l'été prochain pour 75 millions d'euros, mais les dirigeants du BVB souhaitent conserver leur joueur vedette au-delà de 2022. Cela dit, ils pourraient être pardonnés d'encaisser l'international norvégien cet hiver s'il devenait clair que l'absence de Ligue des champions en 2022 sera un problème pour Haaland. L'ex-star de Salzbourg suscite beaucoup d'intérêt, mais l'indemnité de transfert et les frais supplémentaires sont susceptibles de dissuader de nombreux clubs, d'autant plus qu'il reviendra beaucoup moins cher dans six mois.

Le Real Madrid et Man City prêts à bondir pour Haaland

Le Real Madrid est la destination préférée de Haaland l'été prochain, mais un éventuel transfert chez les Merengue dépend de ce qui se passe avec la superstar du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Manchester City est également à la recherche d'un attaquant, et Haaland est considéré comme la signature parfaite après que les champions de Premier League aient mis fin à leur intérêt pour Harry Kane. Cependant, City a de grandes inquiétudes quant au coût du transfert, l'agent Mino Raiola exigeant un gros paiement pour tout transfert, tandis que Haaland demanderait un salaire digne de l'un des meilleurs joueurs du monde.

Le Real Madrid est la destination préférée d'Haaland s'il quitte Dortmund en 2022

Les rapports en Espagne indiquent que Raiola voudrait 40 millions d'euros pour tout transfert, tandis que le père de Haaland, Alf-Inge, pourrait également demander jusqu'à 20 millions d'euros, ce qui signifie que Haaland coûterait au moins 135 millions d'euros avant même de prendre en compte les salaires. À plus long terme, l'influence de Raiola est également préoccupante, car toute négociation de contrat futur nécessiterait également une autre somme forfaitaire pour l'agent, ainsi qu'une augmentation de salaire pour le joueur. Ces exigences financières pourraient être une bénédiction pour Dortmund, car la plupart des clubs n'ont pas les moyens de s'attacher les services de leur star.

Kehl insiste sur le fait qu'ils vont tout faire pour garder Haaland, qui est sous contrat au Signal Iduna Park jusqu'en 2024. L'un de leurs plans est de doubler le salaire de Haaland et d'en faire le meilleur salarié du club, en supprimant la clause libératoire de 2022 dans le processus. "Bien sûr, nous essayons de lui donner le sentiment que le Borussia Dortmund continue d'être un endroit de choix pour lui et qu'il peut encore se développer ici", a déclaré Kehl à Bild. "Peut-être pouvons-nous encore le convaincre. Nous allons nous battre pour lui. Nous allons tout essayer. La décision n'a pas encore été prise, mais je parierais 100 € [sur son maintien]."

Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a été encore plus ferme lorsqu'il a insisté sur le fait que Haaland n'était pas à vendre, qualifiant certaines affirmations de "conneries". "Il n'a pas encore été décidé s'il partira vraiment cet été", a déclaré Watzke à Sport1. "Nous allons juste jeter un coup d'oeil. J'ai entendu quelqu'un dire : 'Ils doivent vendre Haaland parce qu'ils sont cotés en bourse'. C'est des conneries ! La décision de vendre quelqu'un dans notre entreprise est prise par la direction et seulement par la direction".

"La balle est dans le camp d'Erling. Je m'entends bien avec Mino Raiola parce que nous pouvons nous évaluer mutuellement. Je sais comment il fonctionne. Il n'est pas juste de croire que Raiola ne pense qu'à l'argent. Il a aussi en tête ce qui est le mieux pour Erling", a conclu Watzke. Seul Haaland saura ce qui est le mieux pour Erling, mais si Dortmund veut le convaincre que rester devrait être sa priorité, ils doivent commencer par battre le Bayern et prouver qu'ils sont capables de rivaliser au sommet en Allemagne.