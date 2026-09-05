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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Siep Engelen

Traduit par

Erling Haaland offre à Manchester City une victoire particulièrement laborieuse contre le promu

Manchester City vs Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
E. Haaland

Manchester City a eu toutes les peines du monde à se défaire de Coventry City samedi après-midi. Erling Haaland a inscrit l’unique but de la rencontre à l’Etihad Stadium : 1-0. 

Les Citizens ont débuté de manière brouillonne, avec Gianluigi Donnarumma qui a bien failli se piéger sur une passe en retrait. Le gardien a presque laissé le ballon rouler sous son pied jusque dans son but, mais il a pu dégager juste avant la ligne. Peu après, Taiwo Awoniyi s’est procuré une énorme occasion, mais il a échoué face à Donnarumma. 

Ce fut un signal d’alarme pour City, qui a ensuite pris le dessus et s’est créé les occasions nécessaires. Rayan Cherki a d’abord touché le poteau, mais à la 26e minute, c’était finalement la bonne. Sur un centre tendu d’Antoine Semenyo, Haaland a placé une tête experte au fond des filets : 1-0. 

L’équipe d’Enzo Maresca a voulu tuer le match avant la pause et s’est aussi procuré des occasions par l’intermédiaire de Cherki, du débutant Enzo Fernández et de Haaland, mais le ballon refusait à chaque fois de rentrer. 

Après presque une heure de jeu, City a cru faire le break, si ce n’est que le but de Haaland a été refusé. La passe décisive d’Enzo Fernández était certes splendide, mais l’Argentin se trouvait en position de hors-jeu. 

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Le suspense est donc resté entier très longtemps, l’écart demeurant limité à un seul but. Coventry, qui n’avait encore inscrit aucun but dans cette compétition, a même repoussé City très près de son propre but. Mais cela n’a rien rapporté à l’équipe de Frank Lampard : les points sont restés à Manchester. 

City reste toujours irréprochable en Premier League, avec neuf points en trois matches. Coventry attend toujours son premier but.

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