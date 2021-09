Erling Haaland : "Je ne marque pas assez de buts"

Malgré un total impressionnant de 12 buts en 15 sélections avec la Norvège, l'attaquant du Borussia Dortmund, insatiable, n'est pas satisfait.

Erling Haaland estime qu'il devrait marquer plus de buts qu'il ne joue de matches, après avoir réalisé un doublé pour la Norvège puis un triplé contre Gibraltar dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. La star du Borrusia Dortmund a porté son compteur international à 12 buts en 15 sélections.

"J'aurais dû avoir plus de buts que de matchs"

Mais après coup, l'attaquant originaire de Leeds a admis qu'il n'avait pas l'impression d'être à la hauteur de ses standards personnels en termes de rendement de buts par match. "Je ne marque pas assez de buts", a déclaré Haaland à TV2 après la victoire de l'équipe de Stale Solbakken. "Je suis proche d'un but [par match] en moyenne. Je pense personnellement que j'aurais dû avoir plus de buts que de matchs", a estimé celui qui ne cesse d'impressionner depuis ses débuts à Dortmund.





Lorsqu'on lui demande s'il pense pouvoir dépasser le record de Jorgen Juve, qui a marqué 33 buts pour la Norvège, il ajoute : "Vous pouvez probablement imaginer ce vers quoi je tends". À seulement 21 ans, Haaland est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, et sa cote ne cesse de monter en flèche.

Son capitaine national Martin Odegaard est lui aussi admiratif des exploits de son jeune coéquipier. "Les chiffres parlent d'eux-mêmes", a déclaré le milieu de terrain d'Arsenal à la NRK. "Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, vraiment. C'est absolument fou. Nous avons de la chance de l'avoir. Je dirais qu'il est là-haut parmi les plus grands. Il ne recule devant personne". Les stats d'Erling Haaland ne sont peut-être pas à la hauteur de ses espérances, mais elles devraient suffir à marquer l'histoire de son pays. Portée par son attaquant vedette, la Norvège est co-leader du Groupe G, aux côtés des Pays-Bas, et a une chance majeure de participer à son premier Mondial depuis 1998.