Erling Haaland est-il indispensable à Manchester City ? La réponse étonnante de Sergio Agüero

Pour Sergio Agüero, Manchester City aura besoin de bien plus qu'Erling Haaland pour remporter la Ligue des champions.

Racheté en 2008 par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, Manchester City n'a toujours pas remporté la Ligue des champions malgré les milliards dépensés sur le marché des transferts.

Mais cette saison, Manchester City y croit plus que jamais grâce à la présence dans l'effectif d'Erling Haaland.

Recruté cet été en provenance du Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien empile les buts. Il a déjà fait trembler les filets 42 fois en 37 matches toutes compétitions confondues !

Agüero mise sur le collectif de City

Mais pour Sergio Agüero, ancien attaquant de Manchester City, les Citizens ne doivent pas commettre l'erreur de s'appuyer uniquement sur Erling Haaland pour remporter la Ligue des champions.

« Il ne pourra pas faire la différence à lui seul. Manchester City avait besoin d'un renard des surfaces et maintenant, ils l'ont. Mais un seul joueur ne peut garantir la victoire finale dans la quête d'un titre. Cela passera par le jeu collectif et c'est d'ailleurs la principale arme de l'équipe », a expliqué l'attaquant argentin à Stake.

L'avantage d'Haaland sur le Bayern selon Agüero

En quart de finale de la Ligue des champions, Manchester City sera opposé au Bayern Munich. Et pour « El Kun » Agüero, le passage d'Erling Haaland en Bundesliga, pendant trois saisons au Borussia Dortmund, sera un gros avantage pour son équipe.

« Les Allemands connaissent Haaland sur le bout des doigts et savent ce qu'il est capable de faire et à quoi s'attendre avec lui. Mais la grosse différence par rapport à Dortmund, c'est qu'il est désormais à Manchester City, qui a style de jeu très offensif et de nombreuses solutions sur le plan tactique. Les Bavarois devront trouver un moyen d'arrêter toute l'équipe et pas seulement Haaland », a confié Agüero.

Le match aller entre les deux équipes aura lieu le 11 avril à l'Etihad Stadium et le match retour est programmé le 19 avril à l'Allianz Arena.