Erling Haaland fait sensation avec une interview très surprenante sur la France

Erling Haaland a fait sensation lors d’une interview accordée à l’issue du match Norvège-Sénégal (victoire 3-2). L’attaquant a livré une réponse pour le moins surprenante lorsqu’on lui a demandé si son pays était prêt à affronter la France.

Dans la nuit de lundi à mardi, les Scandinaves ont battu 3-2 les champions d’Afrique en titre. L’attaquant de Manchester City a été l’homme du match en inscrivant un doublé.

Lors de son entrée en lice dans le tournoi, la sélection scandinave avait dominé l’Irak 4-1, et l’avant-centre avait déjà inscrit un doublé.

Grâce à ces deux succès, la Norvège totalise six points en deux matchs et est d’ores et déjà qualifiée pour le tour suivant de la Coupe du monde.

Lors de la dernière journée de la phase de groupes, les Scandinaves défieront les Bleus pour la première place. Interrogé par FOX Sports sur ses attentes pour cette rencontre, Haaland a livré une réponse sans détour.

« Pour être honnête, ça m’importe peu. Nous sommes qualifiés et ce match contre la France m’est indifférent. Ils vont sans aucun doute nous battre, puis remporter tout le tournoi », conclut-il.