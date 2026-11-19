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Erling Haaland assume pleinement sa réputation de Viking de Manchester City et révèle précisément quel rôle il se donnerait dans un film rendant hommage à ses racines nordiques. L’attaquant norvégien, qui fait trembler les défenses de Premier League depuis son arrivée, s’est confié sur sa personnalité en dehors du terrain et sur son rôle grandissant de leader au sein de l’effectif d’Enzo Maresca.

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Ambitions vikings et rêves de cinéma

Haaland n’a jamais caché son attachement à ses origines norvégiennes. Sa stature imposante et son efficacité devant le but lui valent souvent d’être comparé à un guerrier nordique. Lors d’un récent entretien avec les médias du club, l’attaquant a joué de cette image en décrivant le rôle qu’il aimerait tenir au cinéma. « Si je créais un film sur les Vikings avec un personnage principal, je pense que je me donnerais le rôle, avec les cheveux longs », a-t-il déclaré dans le podcast officiel de Manchester City.

Malgré son statut d’athlète parmi les plus reconnaissables de la planète, le grand numéro 9 reste remarquablement humble et garde les pieds sur terre. Il attribue son adaptation sans accroc au football anglais à l’accueil reçu à l’Etihad Stadium, soulignant que la culture du club permet aux joueurs de se détendre une fois éloignés de la pression du terrain.

Haaland a insisté sur le fait que, si l’intensité est indispensable à l’entraînement et en match, garder le sens de l’humour et ne pas se prendre trop au sérieux dans le vestiaire a joué un rôle essentiel dans les succès répétés de l’équipe ces dernières saisons.

Haaland prend davantage de responsabilités à City

Désormais dans sa cinquième saison chez les champions en titre de Premier League, Haaland est passé du statut de nouvelle recrue à celui de l’un des joueurs les plus anciens de l’effectif. Cette évolution coïncide avec une étape importante de sa vie personnelle, qui, selon lui, a naturellement renforcé ses qualités de leader au sein du groupe. « Je suis père maintenant et il est naturel pour moi de prendre davantage de responsabilités. Chacun est un leader à sa manière. J’ai toujours essayé, moi aussi, de l’être à ma façon », a expliqué l’attaquant dans le dernier podcast de Manchester City.

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L’international norvégien est revenu sur ses débuts à Manchester City, estimant que jouer régulièrement est le moyen le plus rapide de créer des automatismes avec ses coéquipiers : « Je pense que c’est pour cela que je me suis senti chez moi si vite à City : les gens ont été très gentils avec moi et ne se prenaient pas trop au sérieux. Sur le terrain, c’est différent, bien sûr, mais en dehors, il faut profiter et rire dès qu’on le peut. »

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Haaland a reconnu : « Le temps est passé si vite et j’en suis déjà à ma cinquième saison à City. Aujourd’hui, je suis l’un de ceux qui sont là depuis le plus longtemps. C’est l’aspect effrayant d’une carrière de footballeur. »

Gloire européenne et passion pour la Ligue des champions

Le lien de Haaland avec la Ligue des champions reste l’un des grands fils conducteurs de sa carrière. Il adore cette compétition depuis son enfance en Norvège. Évoquant l’atmosphère particulière des soirées européennes, il a déclaré : « Ce trophée a toujours eu quelque chose de spécial : les rencontres sous les projecteurs et les matches entre les meilleures équipes d’Europe. Je les regardais quand j’étais enfant, mais mes parents m’envoyaient au lit à la mi-temps parce qu’il était trop tard ! »

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« Mon but contre Dortmund est mon préféré et, oui, je ne sais pas comment j’ai fait ! Je me souviens qu’après, Pep m’a dit que j’avais gâché le moment de John Stones parce qu’il avait marqué un but fantastique juste avant moi », a conclu Haaland.