Erling Haaland en a marre, il veut changer une règle du football

Avant-centre de Manchester City, Erling Haaland n’approuve toutes les règles du football. Le Norvégien laisse entendre sa frustration.

Si l’on évoquait récemment l’introduction du carton bleu dans les règles du cuir rond, Erling Haaland, quant à lui, pense au changement d’une autre règle qu’il en a marre de faire face au quotidien. Pour l’ancien du Borussia Dortmund, le football ne fait que compliquer les tâches à ses acteurs.

Le carton bleu

Selon les dernières informations du média anglais, The Telegraph (via Diario AS), l'International Football Association Board (IFAB), l'organisme chargé de dicter les règles du football, a l'intention d'annoncer l'ajout du carton bleu. Ce nouveau carton sanctionnera le fait de couper une attaque prometteuse (mais pas assez pour être rouge), également connu sous le nom de faute cynique, ou les protestations excessives à l'égard de l'arbitre (dissidence). Il entraînera l'exclusion du joueur pendant 10 minutes, à l'instar des "sin bins" utilisés au rugby.

Alors qu’il était annoncé que ce carton sera introduit progressivement et pourrait apparaître dès cette saison, la Fédération internationale de football association (FIFA) a démenti l’information. A travers un communiqué, jeudi, l’instance du cuir rond mondial soulignait que les cartons bleus ne seraient pas utilisés dans les compétitions de haut niveau.

Getty Images

« La FIFA souhaite clarifier le fait que les rapports sur le soi-disant "carton bleu" aux niveaux d'élite du football sont incorrects et prématurés. De tels essais, s'ils sont mis en œuvre, devraient être limités aux tests effectués de manière responsable aux niveaux inférieurs, une position que la FIFA a l'intention de réitérer lorsque ce point de l'ordre du jour sera discuté lors de l'AGA de l'IFAB le 1er mars », pouvait-on lire.

Haaland ne veut plus des touches dans les règles du football

Dans le podcast officiel publié par Manchester City, début février, Erling Haaland a fait savoir qu’il aimerait changer une règle dans les matchs de football. Comme le rapporte le Manchester Evening News, le Norvégien estime que les touches sont trop complexes dans le football.

« Ce qui m’agace, ce sont les touches. Je changerais ça : il suffit d’avoir deux mains sur le ballon. Nous verrons ce qui se passera dans le futur, mais vous avez besoin d’un certain temps pour effectuer les remises en jeu et vous ne pouvez pas prendre trop de mètres », a-t-il déclaré avant de poursuivre, soulignant qu’il ne s’y connaît pas trop dans la tâche.

Getty Images

« Si vous lancez comme ceci ou comme cela, cela n’a pas d’importance. Ayez simplement deux mains sur le ballon et lancez-le. Je ne connais même pas les règles, mais si tu jettes le ballon par terre, cela n’a pas d’importance !», a ajouté le Norvégien.

Rappelons que la loi 15 du football impose que les touches soient faites en ayant les deux pieds sur la ligne ou à l'extérieur du terrain, et que le lancer soit fait depuis la nuque et par-dessus la tête. Tous les adversaires doivent se trouver à deux mètres minimum du joueur qui effectue la rentrée de touche.