Erling Haaland (Dortmund) mène l’équipe de la semaine en Ligue des Champions

Erling Braut Haaland est le seul homme du match Dortmund-PSG à faire partie de l’équipe de la semaine en Ligue des Champions.

Pouvait-il en être autrement ? Impressionnant avec le face au (2-1) ce mardi, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Erling Braut Haaland a logiquement été sélectionné par l’UEFA pour faire partie de l’équipe de la semaine.

Le Norvégien se sentira bien seul. En effet, aucun autre joueur du Borussia n’a été pris. Quid des joueurs du PSG ? Si les hommes de Lucien Favre n’ont pas tapé dans l’oeil de l’UEFA, vous comprendrez que ceux de Thomas Tuchel n’avaient que de maigres chances. Mais ces derniers peuvent se rassurer : , battu par l’Atlético de Madrid, a également été snobé.

Pas de Neymar, de Mbappé, de Salah ou de Mané

On résume : pas de Neymar, pas de Mohamed Salah, pas de Sadio Mané, pas de Kylian Mbappé, alors qui ? Dans les cages, on retrouve logiquement le gardien de Leipzig, Peter Gulacsi, auteur d’une grosse prestation à (1-0). Devant lui, le côté gauche de l'Atlético composé de Renan Lodi et Felipe. En défense centrale, ce dernier est accompagné par Konrad Laimer (Leipzig) tandis que l’inévitable Hans Hateboer, auteur d’un doublé avec l' contre Valence (4-1), complète le secteur défensif.

Au milieu de ce 4-3-2-1, on retrouve d’abord Remo Freuler (Atalanta), également buteur contre Valence, puis Saul Niguez, seul homme à avoir fait trembler les filets face aux Reds. Denis Cheryshev, qui a permis à Valence de garder espoir, complète le milieu à trois. Le Russe aura devant lui deux adversaires : Marco Pasalic et Josip Ilicic (Atalanta), tandis qu’Haaland sera chargé de mettre les buts. Une équipe solide, non ?