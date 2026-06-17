La Norvège a enfin retrouvé le chemin de la victoire en Coupe du monde, vingt-cinq ans après sa dernière sortie dans l’épreuve. Portés par un doublé d’Erling Braut Haaland, un but de Leo Østigård et un csc, les hommes de Ståle Solbakken ont dominé l’Irak 4-1. Les Løvene suivent ainsi le rythme de la France, leur partenaire de groupe, victorieuse du Sénégal sur le même score quelques heures plus tôt.

En début de première période, les Scandinaves semblaient encore s’acclimater à la chaleur de Foxborough et se créaient seulement quelques occasions sans grand danger, notamment par l’intermédiaire de l’ancien attaquant du FC Groningen, Alexander Sørloth.

Après la pause, les Scandinaves ont toutefois pris l’avantage face à une équipe irakienne impuissante grâce à une action fluide : Antonio Nusa a servi l’ancien joueur de l’AZ David Møller Wolfe, dont le centre précis a été repris au second poteau par Haaland (0-1).

Les Scandinaves ont alors baissé d’intensité, et l’Irak en a profité. Amir Al-Ammari a lancé une contre-attaque sur la gauche avant de centrer au cordeau pour la tête d’Aymen Hussein, qui a pris le meilleur sur la défense norvégienne : 1-1.

Un coup de chance inespéré pour l’Irak, mais tout bascula quelques minutes avant la mi-temps lorsque le gardien irakien Jalal Hassan commit une erreur grossière. Trop lent à dégager, il expédia le ballon contre le genou de Haaland, qui fonçait vers le but : 1-2.

Les Irakiens se créent bien une occasion juste avant la pause, mais ils regagnent les vestiaires en retard. La seconde période reste terne et pauvre en occasions. La Norvège domine sans se montrer réellement dangereuse, et le score reste bloqué à 1-2.

Les Irakiens, trop timides offensivement, ne parvenaient pas à mettre sous pression des défenseurs centraux norvégiens parfois hésitants. Le break était fait à un quart d’heure de la fin : Martin Ødegaard adressait un centre parfait à Østigård, qui concluait d’une tête puissante et précise : 1-3.

Juste avant le coup de sifflet final, le score est même passé à 1-4 sur un csc : Hussein a dévié le ballon dans ses propres filets lors d’un duel avec Kristian Thorstvedt. Un excellent début de Coupe du monde pour la Norvège.