"Erling est déjà en Angleterre !" - Zorc ironise sur l'avenir de Haaland

L'international norvégien a été lié à un énorme transfert vers la Premier League après une superbe saison au Borussia Dortmund.

L'absence d'Erling Haaland du premier entraînement de la pré-saison du Borussia Dortmund a été pris au second degré par le directeur sportif du club allemand, Michael Zorc, qui a plaisanté en disant que l'attaquant était "déjà en Angleterre" au milieu de fortes spéculations concernant un possible transfert du jeune attaquant du BVB. L'international norvégien né à Leeds a connu une ascension fulgurante au cours des deux dernières saisons, réalisant une première saison entière impressionnante en Bundesliga remportant son premier trophée après avoir remporté la Coupe DFB-Pokal la saison dernière.

De telles performances ont provoqué l'intérêt de plieurs clubs pour l'international norvégien et de nombreuses rumeurs de transferts ont pris de l'ampleur dans la presse européenne, Chelsea pensant diriger un groupe de prétendants de la Premier League, et sa non-présentation à un test de condition physique lundi aurait pu sonner l'alarme – mais Zorc n'a pas tardé à ignorer les discussions sur un départ pour le jeune attaquant de 20 ans.

"Erling est déjà en Angleterre", a déclaré le directeur sportif à Sky Germany, après avoir révélé qu'il ne s'était pas présenté au centre d'entraînement du Borussia Dortmund comme prévu. Le dirigeant de 58 ans a toutefois expliqué à Bild sa position ce week-end concernant l'avenir d'Erling Haaland, insistant sur le fait qu'ils comptaient sur leur attaquant vedette pour la campagne 2021-22.

Zorc campe sur ses positions

"Rien n'a changé", a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé s'il pourrait y avoir un départ pour l'attaquant. "Nous planifions notre équipe, fermement, avec Erling Haaland pour la nouvelle saison". Après avoir mis un terme à un feuilleton de longue date cet été avec le départ de Jadon Sancho à Manchester United, le Borussia Dortmund a insisté sur le fait qu'il ne laisserait pas son autre jeune superstar partir cette année.

Pourtant, une clause supplémentaire dans le contrat de Haaland – qui court jusqu'en 2024 – signifie qu'il pourrait théoriquement partir l'année prochaine pour moins que le club pourrait être en mesure de le vendre durant ce marché des transfert avec une clause libératoire annoncée à 75 millions d'euros, tandis que le Borussia Dortmund pourrait, à minima, en tirer une trentaine de millions supplémentaires en cas de vente cet été.

Alors forcément, la spéculation s'est généralisée sur le fait que le Borussia Dortmund pourrait choisir de céder à la tentation et d'encaisser un chèque plus important cet été plutôt que d'attendre l'hiver ou l'été prochain, bien que Zorc continue sur ses positions et se montre très ferme sur le dossier Haaland. La "chance" du Borussia Dortmund est qu'en cette période de crise liée au Covid-19, peu de clubs peuvent se permettre d'investir une énorme somme sur un seul joueur cet été, et il n'est pas sûr qu'un des cadors européens fasse une offre ferme pour Erling Haaland.