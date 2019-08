Eriksen proche de MU, Pogba courtisé par le Real... vers un effet domino ?

Manchester United est en pourparlers avec Tottenham pour recruter Christian Eriksen selon ESPN FC.

Les Spurs souhaitent conclure un accord pour vendre l'attaquant danois après qu'il ait déclaré publiquement qu'il souhaitait un nouveau défi la saison prochaine selon différentes sources anglaises.

L’avenir de Paul Pogba est incertain et plusieurs noms ont déjà été associés à pour le remplacer en cas de départ, mais Eriksen est le dernier en date, alors qu'il reste moins de 48h aux clubs anglais avant la fermeture du marché estival dans leur territoire.

Eriksen n'a pas renouvelé son contrat et quittera gratuitement les Spurs le 30 juin 2020. Alors que certains des plus grands clubs européens ont été associés au joueur, notamment l' et le , rien n'est venu de la spéculation des médias.

Le marché des transferts ferme en effet le 8 août, mais les clubs peuvent toujours vendre leurs joueurs jusqu'à la fin du mois. Si United parvient à un accord avec le milieu de terrain offensif, cela pourrait renforcer les chances de Zinedine Zidane de réaliser son objectif de transfert estival principal: recruter Paul Pogba.

Solskjaer a déclaré qu'il ne doutait pas que Pogba resterait à United, mais les supporters mancuniens ne sont pas rassurés pour autant.

De leur côté, les Spurs seraient sur le point de sceller un transfert de Gio Lo Celso pour 60 millions d'euros. S'ils le faisaient, ils seraient peut-être prêts à céder Eriksen.

Les heures et les jours à venir seront décisifs pour l'avenir de ces joueurs et si l'un d'entre eux bouge, cela pourrait entraîner un effet domino pour tous les autres.