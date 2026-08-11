Erik ten Hag suscite une grande stupéfaction au FC Twente : « Combien de temps cela va-t-il encore bien se passer ? C’est très inhabituel ! »

La méthode d’Erik ten Hag au FC Twente fait hausser les sourcils, selon le podcast Kick-off de De Telegraaf. Le directeur technique serait en effet particulièrement présent.

« C’est vraiment très inhabituel, la façon dont Ten Hag gère tout », commence Jeroen Kapteijns. « Il est présent partout. Il assiste à la causerie d’avant-match, au débriefing, il est dans le vestiaire avant le match, dans le vestiaire après le match. Et il est là à pratiquement chaque entraînement. »

Mike Verweij estime que l’entraîneur John van den Brom peut tout simplement intervenir s’il n’apprécie pas la présence de Ten Hag. « C’est bien quelque chose dans lequel, en tant qu’entraîneur, tu es directement impliqué. Tu peux alors dire : “Jusqu’ici et pas plus loin”. »

Verweij fait aussi référence à la Coupe du monde 2026, où le directeur du football Nigel de Jong était lui aussi présent à la plupart des réunions du sélectionneur Ronald Koeman. « En short, avec ses tatouages, il était aussi là à tous les entraînements. Si Koeman en a été gêné, il doit le renvoyer. Visiblement, ça ne le dérangeait pas qu’il soit là. »

« En Allemagne, c’est très courant. Là-bas, le directeur technique est présent partout », reprend Kapteijns. « Après le match, c’est aussi le directeur technique qui est le premier à donner une conférence de presse. En plus, là-bas, il est souvent aussi sur le banc. C’est un peu comme ça que Ten Hag aborde les choses. »

« Il est plus proche de l’équipe que la moyenne. En soi, ce n’est pas un problème, mais je me demande comment cela se passera si les résultats se dégradent encore pendant quelques matches. Combien de temps cela peut-il fonctionner de cette manière ? », s’interroge Kapteijns.

Daan Rots a lui aussi été interrogé la semaine dernière, dans le podcast football Versuz, sur le rôle de Ten Hag. « Bien sûr, nous le voyons parfois », a déclaré l’attaquant de Twente. « Erik a énormément d’expérience et c’est un très bon entraîneur. Il a tellement d’expérience sur le terrain qu’il veut aussi nous en transmettre un peu. Il n’y a vraiment rien d’étrange à cela. »