Erik ten Hag souhaite recruter un concurrent pour Wout Weghorst au PSV

Maintenant que Wout Weghorst a finalisé son transfert au FC Twente, Sam Lammers souhaite quitter le club au plus vite. Selon De Telegraaf, le directeur technique Erik ten Hag souhaiterait recruter son remplaçant au PSV.

Samedi matin, le club a officialisé l’arrivée de l’attaquant de Borne, qui a paraphé un contrat de deux saisons à la Grolsch Veste.

Son contrat court jusqu’en 2027, mais le club se dit prêt à le laisser partir.

Pour compenser, le directeur technique Erik ten Hag envisage de recruter un autre attaquant, Jesper Uneken, actuellement sous contrat avec le PSV jusqu’en 2027.

Fils de Peter Uneken, actuel entraîneur principal du VVV-Venlo, l’attaquant de 21 ans est sous contrat à Eindhoven jusqu’en juin 2027.

Prêté la saison passée au RKC Waalwijk, il y a inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives en 35 matchs de Keuken Kampioen Divisie.







