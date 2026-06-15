Erik ten Hag souhaite recruter sans délai un joueur du Feyenoord pour renforcer le Twente : « Nous sommes en pourparlers. »

Erik ten Hag peaufine actuellement l’effectif du FC Twente en vue de la saison prochaine. C’est ce qui transparaît d’un entretien du directeur technique avec Tubantia.

Sans dévoiler de noms précis, il confirme que l’une de ses priorités est le milieu de terrain Ramiz Zerrouki. Prêté par le Feyenoord la saison passée, le joueur devrait normalement retourner dans son club d’origine.

« Nous cherchons en tout cas un gardien et un milieu relayeur. Le poste de Ramiz Zerrouki, en quelque sorte », explique Ten Hag. « Oui, Ramiz est toujours dans notre ligne de mire pour ce poste. »

« Nous sommes en pourparlers, mais nous tenons également compte du fait qu’il ne reviendra peut-être pas. C’est pourquoi nous travaillons également sur des alternatives. Mais il est clair que nous aimerions le garder », précise Ten Hag.

Le joueur lui-même a déjà fait savoir, après la dernière rencontre de la saison écoulée, qu’il ne souhaite pas entamer le prochain exercice avec Feyenoord et qu’il veut définitivement quitter Rotterdam. « Nous verrons ce que donnera l’évaluation, mais je pense qu’il est clair que je ne continuerai pas là-bas. La situation n’est pas idéale pour moi. Je peux être honnête à ce sujet », a-t-il déclaré à ESPN.

« Cette saison, j’ai retrouvé le plaisir de jouer et mon niveau. J’attends chaque match avec impatience. Il serait difficile de revenir en arrière. Je ne me suis jamais vraiment senti chez moi au Feyenoord, alors que c’est important pour la personne que je suis. »

Un retour à Twente n’est toutefois pas son unique option : le milieu de terrain de 28 ans intéresse aussi Al-Sharjah, aux Émirats arabes unis. Pour l’instant, Zerrouki n’aura guère le temps d’y réfléchir, puisqu’il participe à la Coupe du monde avec l’Algérie.