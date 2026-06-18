Erik ten Hag recrute le frère d’un joueur de l’Ajax pour le FC Twente

Tristan Berghuis (30 ans) intégrera dès la saison prochaine le staff technique du FC Twente en qualité d’entraîneur adjoint, a annoncé jeudi le club d’Enschede via ses canaux officiels.

Le frère cadet de Steven Berghuis (34 ans), joueur de l’Ajax, a occupé ce poste ces dernières saisons au Go Ahead Eagles puis au VfL Wolfsburg.

Il épaulera l’actuel adjoint Jeffrey de Visscher sous les ordres de l’entraîneur principal John van den Brom.

Erik ten Hag explique ce choix : « Nous opérons quelques ajustements ciblés au sein du staff. Après la nomination d’Eric Weghorst comme entraîneur des gardiens, Tristan devient l’un des assistants de John van den Brom.

« Tristan est un renfort bienvenu ; sa vision du football et sa méthode de travail correspondent parfaitement à la direction que nous souhaitons prendre avec le FC Twente », a déclaré Ten Hag.

À noter que son frère Steven a lui aussi porté les couleurs de Twente : entre 2009 et 2012, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive en seize matchs officiels.

En seize matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive, avant que l’AZ ne verse 500 000 euros pour le recruter.