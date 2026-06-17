Erik ten Hag puise dans l’Eredivisie et recrute un « joueur intéressant » pour le FC Twente

Le FC Twente a officialisé l’arrivée du latéral gauche Aske Adelgaard en provenance des Go Ahead Eagles. Le joueur a signé un contrat jusqu’en juin 2030, avec une option de prolongation d’une saison.

Cette arrivée n’est pas une surprise : le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin avait récemment révélé l’intérêt des Tukkers et la première offre, refusée par les Eagles.

Persévérant, le club d’Enschede, sous l’impulsion de son directeur technique Erik ten Hag, a finalement trouvé un accord et devrait verser plusieurs millions d’euros à l’Adelaarshorst.

Il succède à Mats Rots, parti cet été à la TSG Hoffenheim pour un montant record pouvant atteindre seize millions d’euros.

Une partie relativement modeste de cette somme a été allouée pour recruter Adelgaard, âgé de 22 ans, qui avait quitté l’Odense BK pour rejoindre le Go Ahead à la mi-2024. Il totalise 64 apparitions sous le maillot des Eagles. « Aske est un joueur intéressant qui possède un grand potentiel », analyse Ten Hag.

« Chez les Go Ahead Eagles, Aske a acquis de l’expérience en Eredivisie. Il sait ce qu’on attend de lui aux Pays-Bas et, grâce à ses qualités techniques et à son dynamisme, il correspond bien à notre style de jeu. Ici, au FC Twente, il souhaite contribuer à la réalisation de nos ambitions. »

« Le FC Twente est un grand club aux ambitions élevées, j’ai hâte d’y contribuer », explique Adelgaard. « Ces deux dernières années aux Pays-Bas m’ont permis de progresser et de me distinguer. C’est maintenant une nouvelle étape pour moi. »

« Au FC Twente, je veux continuer à progresser et découvrir de nouvelles expériences, surtout en Coupe d’Europe. J’ai hâte de rejoindre le terrain d’entraînement lundi », a conclu Adelgaard.



