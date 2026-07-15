Erik ten Hag a réitéré mercredi, depuis le plateau Coupe du monde de la NOS, qu’il n’était pas disponible pour prendre les rênes de l’équipe nationale. Il reste pour l’instant fidèle au FC Twente, où il vient tout juste de prendre ses fonctions de directeur technique.

Il l’avait déjà affirmé avec fermeté au Algemeen Dagblad : « Je ne suis pas disponible. J’ai fait ce choix en toute connaissance de cause et je m’y consacrerai pleinement durant les deux prochaines années. Je me sens bien ici et je veux aider le club à progresser. »

Mercredi soir, le présentateur Sjoerd van Ramshorst est malgré tout revenu à la charge, profitant du fait que la KNVB n’a toujours pas trouvé de successeur à Ronald Koeman, démissionnaire.

« Peut-être dans deux ans », déclare Ten Hag sur la chaîne NOS, juste avant le match de Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine. Kenneth Perez, également présent en studio, s’interroge alors sur la réelle intention de Ten Hag à l’égard du poste de sélectionneur.

« Ce que j’aime, c’est faire autre chose », explique-t-il. « C’est pour ça que j’ai pris ce poste. Être directeur technique, c’est une autre dimension ; ça enrichit en tant que personne. »

« C’est quelque chose que j’aime faire. Et le poste de sélectionneur est tout de même différent de celui d’entraîneur de club », explique l’actuel directeur technique du Twente, dont le contrat court jusqu’à la mi-2028. « Pour l’instant, c’est absolument impossible, un double contrat », souligne-t-il une nouvelle fois.

Chez les Tukkers, Ten Hag ne chôme pas : plus tôt dans la journée, le club a officialisé le transfert définitif de Ramiz Zerrouki en provenance du Feyenoord, pour un montant d’environ 2 millions d’euros.