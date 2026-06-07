Erik ten Hag poursuit sa lancée avec le FC Twente et préparera une deuxième offre en Eredivisie la semaine prochaine

Le FC Twente n’abandonne pas dans sa quête de recruter Aske Adelgaard. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin de Soccernews, les Tukkers préparent une nouvelle offre pour l’adresser aux Go Ahead Eagles dès la semaine prochaine.

Selon le journaliste, la première offre des Tukkers a été rejetée la semaine dernière. Le latéral gauche danois est vu comme le successeur idéal de Mats Rots, dont la saison convaincante a attiré de nombreux prétendants.

Conscient que Rots sera difficile à conserver, le club veut agir vite et reprendra les discussions avec Go Ahead la semaine prochaine. Le directeur technique Erik ten Hag espère alors combler l’écart entre l’offre et la demande.

Sous contrat à la Vetkampstraat jusqu’en 2028, le Danois, âgé de 22 ans, était remplaçant derrière Mats Deijl en début de saison dernière. Après le départ du capitaine pour Feyenoord cet hiver, Adelgaard a endossé le rôle de titulaire.

Au club, on le décrit comme « un tigre d’ancienne école, solide comme un roc, rapide et doté d’un mental d’acier ». Une raison suffisante pour que Twente revienne à la charge, alors que Transfermarkt évalue le joueur à un million d’euros.

Au Twente, Bas Kuipers revient cet été après son prêt au FC Arouca. Âgé de 31 ans et originaire d’Amsterdam, il ne devrait pas retrouver une place de titulaire à Enschede la saison prochaine : Adelgaard, considéré comme le nouveau numéro un indiscutable au poste d’arrière gauche, est attendu pour pallier le départ probable de Rots.

Quoi qu’il en soit, Ten Hag demeure très actif sur le marché. Boualin a déjà évoqué l’intérêt pour Hans Hateboer, tandis qu’une autre cible, Teun Gijselhart, a finalement choisi de rejoindre le Deportivo La Corogne, promu en Liga.