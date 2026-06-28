Après le départ de Wout Weghorst vers le FC Twente, le directeur technique Erik ten Hag se tournerait désormais vers un nouveau gardien. D’après le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, les « Tukkers » auraient coché le nom de Kayne van Oevelen.

Le gardien de 22 ans du FC Volendam a connu une progression fulgurante ces derniers mois, sans toutefois pouvoir empêcher la relégation de son club malgré ses performances individuelles. En finale des barrages, le Willem II s’est montré trop solide pour les joueurs de Volendam. Van Oevelen n’a d’ailleurs pas pris part à cette double confrontation, étant à l’infirmerie en raison d’une blessure à la cheville.

Après la descente, le portier a d’ailleurs fait part à la presse régionale de son souhait de partir, une opportunité que le FC Twente entend bien saisir.

Van Oevelen devrait ainsi devenir le principal concurrent de Lars Unnerstall au Twente. L’Allemand occupe la place de gardien titulaire depuis plusieurs saisons, mais sa position n’est pas totalement incontestée, notamment en raison de ses qualités techniques.

Selon Boualin, Ten Hag aurait d’autres noms sur sa liste, mais Van Oevelen est considéré comme le candidat favori pour bousculer la hiérarchie.

Arrivé en 2021 en provenance de l’AFC, Van Oevelen a d’abord évolué avec la réserve de Volendam avant de faire ses débuts en équipe première en 2023/24 et de s’imposer comme gardien numéro un la saison suivante.

Cette saison, il a disputé presque tous les matchs, gardant sa cage inviolée à trois reprises tout en encaissant 51 buts. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Volendam, sa valeur marchande est estimée à environ deux millions d’euros par Transfermarkt.